Луис Диас повторил интересное достижение Гризманна в Лиге чемпионов
Колумбиец стал одним из героев и антигероев «Баварии» в матче против ПСЖ
Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Подопечные Венсана Компани одолели соперника со счетом 2:1.
Одним из героев и антигероев этого противостояния стал колумбийский вингер мюнхенцев Луис Диас. Он стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось в одном матче забить два гола, а также заработать удаление.
28-летний футболист дважды отличился в воротах парижского клуба, а в конце первого тайма получил красную карточку после нарушения. Этот случай является лишь вторым подобным в истории турнира.
В октябре 2021 года Антуан Гризманн в матче «Атлетико» – «Ливерпуль», который закончился со счетом 3:2 в пользу английского клуба, также забил два гола и был удален с поля.
В том поединке француз так же, как и Диас, забил свои голы в первом тайме, правда удаление получил уже во втором.
2 - Luis Díaz is only the second player to score twice and be sent off in a UEFA Champions League match, after Antoine Griezmann in October 2021 for Atlético against Liverpool. Double. pic.twitter.com/1ntkH0kUEr— OptaFranz (@OptaFranz) November 4, 2025
