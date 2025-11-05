Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Диас повторил интересное достижение Гризманна в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 09:40 |
Колумбиец стал одним из героев и антигероев «Баварии» в матче против ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Подопечные Венсана Компани одолели соперника со счетом 2:1.

Одним из героев и антигероев этого противостояния стал колумбийский вингер мюнхенцев Луис Диас. Он стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось в одном матче забить два гола, а также заработать удаление.

28-летний футболист дважды отличился в воротах парижского клуба, а в конце первого тайма получил красную карточку после нарушения. Этот случай является лишь вторым подобным в истории турнира.

В октябре 2021 года Антуан Гризманн в матче «Атлетико» – «Ливерпуль», который закончился со счетом 3:2 в пользу английского клуба, также забил два гола и был удален с поля.

В том поединке француз так же, как и Диас, забил свои голы в первом тайме, правда удаление получил уже во втором.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
