Луис Диас повторил интересное достижение Гризманна в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Подопечные Венсана Компани одолели соперника со счетом 2:1.

Одним из героев и антигероев этого противостояния стал колумбийский вингер мюнхенцев Луис Диас. Он стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось в одном матче забить два гола, а также заработать удаление.

28-летний футболист дважды отличился в воротах парижского клуба, а в конце первого тайма получил красную карточку после нарушения. Этот случай является лишь вторым подобным в истории турнира.

В октябре 2021 года Антуан Гризманн в матче «Атлетико» – «Ливерпуль», который закончился со счетом 3:2 в пользу английского клуба, также забил два гола и был удален с поля.

В том поединке француз так же, как и Диас, забил свои голы в первом тайме, правда удаление получил уже во втором.