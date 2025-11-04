Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДОРЧУК: «Заявка сборной? Логика хромает»
Сборная УКРАИНЫ
ФЕДОРЧУК: «Заявка сборной? Логика хромает»

Известный тренер отметил непоследовательность решений Реброва

Олег Федорчук

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук прокомментировал заявку сборной Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира.

«Я в очередной раз отмечу непоследовательность некоторых решений Реброва. Вот, например, появление Волынца – основного вратаря Полесья, хотя на предыдущий сбор почему-то вызывали Бущана, который и тогда, и сейчас не играет за житомирян. Логика хромает.

Также меня смущает наличие пяти центральных защитников и трех опорников. Все ведь понимают, что нашей главной задачей в этих матчах является победа над Исландией. Мне кажется, что креативных футболистов нашему составу не хватает.

Нужно рисковать. В целом у нас в заявке девять защитников и всего три форварда – это как-то не слишком прагматично, если учитывать наши обстоятельства. В матче с исландцами будет много борьбы, а форварда в форме, который мог бы навязать им силовую игру, у нас нет».

В ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча квалификации чемпионата мира 2026 против сборных Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
