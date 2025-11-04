Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь ЕРМАКОВ: «Считаю, что мы полностью перекрыли их сильные стороны»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 18:01 |
Ассистент главного тренера «Карпат» прокомментировал победу над ЛНЗ

ФК Карпаты. Игорь Ермаков

Ассистент главного тренера львовских «Карпат» Игорь Ермаков прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

– Игра выдалась тяжелой. Играли с лидером чемпионата. Считаю, что мы полностью перекрыли их сильные стороны. Да, у них были моменты, которые нужно было реализовать, но мы могли забивать второй мяч и выигрывать эту игру.

– Вы часто говорите о доминировании, игре на мяче. Сегодня команда необычно для себя сыграла достаточно прагматично. Таков ли был план на игру?

– Владислав Викторович всегда говорит о доминировании на поле, но следует понимать весь контекст. Как вы все знаете, футбол состоит из обороны, атаки и переходных фаз. Все привыкли, что наша команда больше играет с мячом. Но соперник может заставить нас играть по-другому. Например, если есть скоростные игроки, то можно выбегать в быстрые контратаки. Но что делать, когда пространства нет? Мы сыграли так, чтобы отключить все козыри соперника и показать свои. У нас были моменты с переходами, мы могли забить второй гол. Наша команда умеет играть на мяче – мы это демонстрировали и с «Шахтером», и с «Динамо». Наша команда умеет играть и в обороне, мы умеем защищаться. Сегодня вы увидели один из компонентов этого комплекса.

– Какие впечатления от противостояния с Виталием Пономаревым, львовским тренером? Был ли этот матч принципиальным для ваших игроков?

– Я бы не говорил о команде, как о коллективе Виталия Юрьевича. Прежде всего мы играли против одного из лидеров чемпионата. Так же, как «ЛНЗ» играл с «Шахтером». Думаю, после этого матча никто не упрекнул «ЛНЗ» в отсутствии владения мячом. Поэтому оценивайте футбол комплексно.

– Насколько трудно было команде выходить на поле после третьего перерыва из-за воздушной тревоги?

– Не знаю, как ребята это выдержали, но для меня 20 минут этого перерыва длились как будто два часа. Это трудно, играть так долго.

– Помогли ли Вам в сегодняшней игре воздушные тревоги? Почему во время выездных матчей ваша команда играет лучше в атаке?

– Давайте сравним с «ЛНЗ». С момента, когда команда поднялась в Премьер-Лигу, сколько игроков сменилось? Можно посчитать по трансферным окнам. Можете сравнить это количество с нашим количеством. Мы каждый день работаем с теми, кто есть. Работаем над всеми компонентами игры. Но в футбол играют люди. Я не согласен с тезисом, что нам нужно пробить по воротам 20 раз, чтобы отличиться. У нас сегодня был отличный момент, когда Алексей Паламарчук спас «ЛНЗ» после момента Бруниньо. Забей там, и игра была бы закрыта.

– Почему в текущем сезоне команда плохо играет на контратаках?

– Я с вами не согласен. Против «Динамо» мы в подобном стиле забили два мяча. Мы играем комплексно.

– Как вы оцените дебют Николая Киричка и игру Патрисио Танды?

– Пока четко ответить я не могу. Как для дебюта, спокойствие Николая мне понравилось – ему нужно отдать должное. Не все молодые ребята его возраста могут настолько спокойно проводить игру. Но это одна игра. Качественный игрок должен играть стабильно от игры к игре.

– Как на команду сказывается отсутствие Владислава Викторовича на тренерском мостике?

– Наш тренерский штаб работает комплексно. Поэтому при отсутствии кого-то одного общая картина не меняется. Нет паники. У нас тренеры на тренировках максимально вовлечены. Но он является нашим лидером. Сегодня мы были без лидера. Никто из нас не имел права его подвести.

– С чем связано удаление Богдана Шуста? Почему так происходит с тренерами «Карпат»?

– Владислав Викторович не получил красную карточку. Это было решение Дисциплинарного комитета. Что касается Шуста, то я не могу ответить, я не видел момента.

По теме:
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
