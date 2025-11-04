ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ. Забарный не сыграет против Баварии
Парижский клуб сыграет против подопечных Венсана Компани в поединке четвертого тура
Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Парижский клуб опубликовал заявку на важный поединок, в которой не оказалось двоих важных футболистов.
Защитник сборной Украины Илья Забарный пропустит матч с мюнхенской командой из-за дисквалификации – в предыдущем матче против немецкого «Байера» футболист был удален с поля в первом тайме после того, как получил красную карточку.
Кроме того, главный тренер Луис Энрике не сможет рассчитывать на вингера Дезире Дуэ, который находится в лазарете. По предварительным прогнозам, француз сможет вернуться на поле только в декабре.
После трех туров обе команды набрали по девять баллов и находятся на первых двух позициях в турнирной таблице. ПСЖ опережает будущего соперника благодаря лучшей разнице мячей.
Заявка ПСЖ на матч Лиги чемпионов против немецкой Баварии:
