Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ. Забарный не сыграет против Баварии
Лига чемпионов
ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ. Забарный не сыграет против Баварии

Парижский клуб сыграет против подопечных Венсана Компани в поединке четвертого тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Парижский клуб опубликовал заявку на важный поединок, в которой не оказалось двоих важных футболистов.

Защитник сборной Украины Илья Забарный пропустит матч с мюнхенской командой из-за дисквалификации – в предыдущем матче против немецкого «Байера» футболист был удален с поля в первом тайме после того, как получил красную карточку.

Кроме того, главный тренер Луис Энрике не сможет рассчитывать на вингера Дезире Дуэ, который находится в лазарете. По предварительным прогнозам, француз сможет вернуться на поле только в декабре.

После трех туров обе команды набрали по девять баллов и находятся на первых двух позициях в турнирной таблице. ПСЖ опережает будущего соперника благодаря лучшей разнице мячей.

Заявка ПСЖ на матч Лиги чемпионов против немецкой Баварии:

Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
