04 ноября 2025, 07:48 | Обновлено 04 ноября 2025, 07:49
ФОТО. Известная компания оденет Барселону для официальных мероприятий

Барселона объявила о новом сотрудничестве с американским брендом AMIRI

ФК Барселона

«Барселона» объявила о новом сотрудничестве с американским брендом AMIRI. Компания будет эксклюзивно шить для каталонцев одежду для официальных мероприятий.

«Торжество мастерства, культуры и уверенности, созданное для спортсменов, которые воплощают совершенство. Партнерство, рожденное общим творчеством», – отмечается на сайте «сине-гранатовых».

Бренд AMIRI основал дизайнер Майк Амири в 2014 году в Лос-Анджелесе. Кутюрье вдохновляется улицами Лос-Анджелеса, скейтерской культурой, гранжем, рок-н-роллом и стрит-стайлом.

После 11 туров испанской Ла Лиги «Барселона» идет на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды Ханси Флика 25 очков.

Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: ФК Барселона
