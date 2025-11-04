ФОТО. Известная компания оденет Барселону для официальных мероприятий

«Барселона» объявила о новом сотрудничестве с американским брендом AMIRI. Компания будет эксклюзивно шить для каталонцев одежду для официальных мероприятий.

«Торжество мастерства, культуры и уверенности, созданное для спортсменов, которые воплощают совершенство. Партнерство, рожденное общим творчеством», – отмечается на сайте «сине-гранатовых».

Бренд AMIRI основал дизайнер Майк Амири в 2014 году в Лос-Анджелесе. Кутюрье вдохновляется улицами Лос-Анджелеса, скейтерской культурой, гранжем, рок-н-роллом и стрит-стайлом.

После 11 туров испанской Ла Лиги «Барселона» идет на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды Ханси Флика 25 очков.