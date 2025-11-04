ФОТО. Известная компания оденет Барселону для официальных мероприятий
Барселона объявила о новом сотрудничестве с американским брендом AMIRI
«Барселона» объявила о новом сотрудничестве с американским брендом AMIRI. Компания будет эксклюзивно шить для каталонцев одежду для официальных мероприятий.
«Торжество мастерства, культуры и уверенности, созданное для спортсменов, которые воплощают совершенство. Партнерство, рожденное общим творчеством», – отмечается на сайте «сине-гранатовых».
Бренд AMIRI основал дизайнер Майк Амири в 2014 году в Лос-Анджелесе. Кутюрье вдохновляется улицами Лос-Анджелеса, скейтерской культурой, гранжем, рок-н-роллом и стрит-стайлом.
После 11 туров испанской Ла Лиги «Барселона» идет на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды Ханси Флика 25 очков.
Where legacy meets innovation.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2025
AMIRI joins forces with FC Barcelona as official Formalwear Partner. A celebration of craftsmanship, culture, and confidence, designed for the athletes who define excellence. A partnership born from shared artistry. #BarçaxAMIRI 🤝 pic.twitter.com/UumHyX1UUn
