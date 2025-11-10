Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси рассказал Барселоне, кого купить зимой. Флик согласился
Испания
10 ноября 2025, 03:02 |
Сон Хын Мин может сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, бывший игрок клуба аргентинец Лионель Месси порекомендовал руководству «блаугранас» обратить внимание на нападающего клуба «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина, который известен выступлениями за «Тоттенхэм».

Флик поддержал предложение легенды клуба, ведь из-за травм Левандовски, Педри и Рафиньи атакующая линия «Барсы» ослабла. Сон проводит блестящий сезон в MLS – 10 голов и 4 ассиста за 11 матчей.

Ранее отмечалось, что каталонская «Барселона» интересуется норвежским полузащитником лондонского «Арсенала» Мартином Эдегором.

По теме:
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор
Хет-трик от Левадовски, гол Ямаля. Барселона приблизилась к Реалу
Сон Хын Мин Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
