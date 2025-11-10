Месси рассказал Барселоне, кого купить зимой. Флик согласился
«Барселона» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, бывший игрок клуба аргентинец Лионель Месси порекомендовал руководству «блаугранас» обратить внимание на нападающего клуба «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина, который известен выступлениями за «Тоттенхэм».
Флик поддержал предложение легенды клуба, ведь из-за травм Левандовски, Педри и Рафиньи атакующая линия «Барсы» ослабла. Сон проводит блестящий сезон в MLS – 10 голов и 4 ассиста за 11 матчей.
Ранее отмечалось, что каталонская «Барселона» интересуется норвежским полузащитником лондонского «Арсенала» Мартином Эдегором.
