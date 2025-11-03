Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 ноября 2025, 19:39 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:53
Не Сака и Салах. Миколенко назвал самого сложного соперника в АПЛ

Выделил Савиньо и Кудуса

Не Сака и Салах. Миколенко назвал самого сложного соперника в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко и Савиньо

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко назвал самых сложных соперников в АПЛ.

Кроме очевидных вариантов Букайо Сака и Мохамед Салах игрок выделил Савиньо из Манчестер Сити и Мохаммеда Кудуса из Тоттенхэма.

«Салах или Сака? Самым сложным соперником один в один назову, наверное, Савиньо. Еще Кудус. Сильные игроки. Они такие, что даже если ты их сбиваешь, они все равно бегут дальше. Это неприятно».

«Вот дважды против Савиньо играл как раз с Манчестер Сити. Если у него есть пространство, то сложнее всего с ним. А если просто эффективность считать, то да, назову Сака и Салаха», – сказал Миколенко.

Виталий в нынешнем сезоне провел 8 матчей.

Виталий Миколенко Эвертон Мохаммед Кудус Савио Морейра Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
