Не Сака и Салах. Миколенко назвал самого сложного соперника в АПЛ
Выделил Савиньо и Кудуса
Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко назвал самых сложных соперников в АПЛ.
Кроме очевидных вариантов Букайо Сака и Мохамед Салах игрок выделил Савиньо из Манчестер Сити и Мохаммеда Кудуса из Тоттенхэма.
«Салах или Сака? Самым сложным соперником один в один назову, наверное, Савиньо. Еще Кудус. Сильные игроки. Они такие, что даже если ты их сбиваешь, они все равно бегут дальше. Это неприятно».
«Вот дважды против Савиньо играл как раз с Манчестер Сити. Если у него есть пространство, то сложнее всего с ним. А если просто эффективность считать, то да, назову Сака и Салаха», – сказал Миколенко.
Виталий в нынешнем сезоне провел 8 матчей.
