Шахтер забил 50-й домашний мяч Динамо в УПЛ
Автором юбилейного гола стал 21-летний бразилец Эгиналду
Гол 21-летнего бразильского форварда Эгиналду стал 50-м для «Шахтера» в домашних баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины. Лепту в юбилей внесли 19 легионеров горняков, которые забили киевлянам в общей сложности 30 мячей, и 16 украинцев, 18 раз поражавшие ворота динамовцев. А еще два гола оказались на счету футболистов бело-синих, совершивших «самострел».
Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» в матчах с «Динамо» возглавляют Алекс Тейшера, Жадсон и Эдуарду – по 3 мяча. А среди отечественных игроков – Андрей Воробей и Александр Кучер – по 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Шахтера в домашних матчах с Динамо в УПЛ
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь Динамо
|
1-й
|
02.05.1993
|
Сергей ПОПОВ
|
51' (1:1)
|
1:1
|
Вальдас МАРТИНКЕНАС
|
10-й
|
26.07.2002
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
45+2' (1:0)
|
1:0
|
Виталий РЕВА
|
20-й
|
05.05.2010
|
ИЛСИНЬЮ
|
15' (1:0)
|
1:0
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
30-й
|
04.08.2013
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
86' (3:1)
|
3:1
|
Максим КОВАЛЬ
|
40-й
|
10.11.2019
|
Сергей КРИВЦОВ
|
17' (1:0)
|
1:0
|
Георгий БУЩАН
|
50-й
|
02.11.2025
|
ЭГИНАЛДУ
|
3' (1:0)
|
3:1
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
