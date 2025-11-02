Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 21:41 |
Шахтер забил 50-й домашний мяч Динамо в УПЛ

Автором юбилейного гола стал 21-летний бразилец Эгиналду

02 ноября 2025, 21:41 |
Шахтер забил 50-й домашний мяч Динамо в УПЛ
ФК Шахтер

Гол 21-летнего бразильского форварда Эгиналду стал 50-м для «Шахтера» в домашних баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины. Лепту в юбилей внесли 19 легионеров горняков, которые забили киевлянам в общей сложности 30 мячей, и 16 украинцев, 18 раз поражавшие ворота динамовцев. А еще два гола оказались на счету футболистов бело-синих, совершивших «самострел».

Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» в матчах с «Динамо» возглавляют Алекс Тейшера, Жадсон и Эдуарду – по 3 мяча. А среди отечественных игроков – Андрей Воробей и Александр Кучер – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в домашних матчах с Динамо в УПЛ

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь Динамо

1-й

02.05.1993

Сергей ПОПОВ

51' (1:1)

1:1

Вальдас МАРТИНКЕНАС

10-й

26.07.2002

Андрей ВОРОБЕЙ

45+2' (1:0)

1:0

Виталий РЕВА

20-й

05.05.2010

ИЛСИНЬЮ

15' (1:0)

1:0

Александр ШОВКОВСКИЙ

30-й

04.08.2013

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

86' (3:1)

3:1

Максим КОВАЛЬ

40-й

10.11.2019

Сергей КРИВЦОВ

17' (1:0)

1:0

Георгий БУЩАН

50-й

02.11.2025

ЭГИНАЛДУ

3' (1:0)

3:1

Руслан НЕЩЕРЕТ
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
