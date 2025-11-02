Шахтер забил 50-й домашний мяч Динамо в УПЛ

Гол 21-летнего бразильского форварда Эгиналду стал 50-м для «Шахтера» в домашних баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины. Лепту в юбилей внесли 19 легионеров горняков, которые забили киевлянам в общей сложности 30 мячей, и 16 украинцев, 18 раз поражавшие ворота динамовцев. А еще два гола оказались на счету футболистов бело-синих, совершивших «самострел».

Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» в матчах с «Динамо» возглавляют Алекс Тейшера, Жадсон и Эдуарду – по 3 мяча. А среди отечественных игроков – Андрей Воробей и Александр Кучер – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в домашних матчах с Динамо в УПЛ