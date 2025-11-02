Эгиналду и Невертон продолжили бразильскую голевую самбу Шахтера

Эгиналду и Невертон забили 33-й и 34-й бразильские голы Шахтера в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 11 тура УПЛ, в котором горняки на «Арене Львов» победили Динамо со счетом 3:1.

Теперь на счету бразильцев Шахтера уже 34 гола в сезоне 2025/26.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (34)