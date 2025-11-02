Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эгиналду и Невертон продолжили бразильскую голевую самбу Шахтера
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 20:43 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:44
Эгиналду и Невертон продолжили бразильскую голевую самбу Шахтера

Бразильцы горняков забили уже 34 гола в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Эгиналду и Невертон забили 33-й и 34-й бразильские голы Шахтера в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 11 тура УПЛ, в котором горняки на «Арене Львов» победили Динамо со счетом 3:1.

Теперь на счету бразильцев Шахтера уже 34 гола в сезоне 2025/26.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (34)

  • 7 – Кауан Элиас (4 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 4 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 1 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
  • 3 – Невертон (2 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Изаки (2 – УПЛ)
  • 2 – Эгиналду (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (Лига конференций)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
