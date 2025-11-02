Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 19:19 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:27
145
0
ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо
Бразилец сделал счет 2:0 в пользу Шахтера на 54-й минуте матча 11-го тура УПЛ
Бразилец Невертон оформил супергол в матче 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Невертон сделал счет 2:0 в пользу горняков на 54-й минуте, мощно пробив из-за пределов штрафной площади в девятку ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо
ЩО ЗА УДАР НЕВЕРТОНА! 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025
✨ Блискуче виконання ⚽️#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/5C38WOa98Z
