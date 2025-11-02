ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 19:19 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:27
Бразилец сделал счет 2:0 в пользу Шахтера на 54-й минуте матча 11-го тура УПЛ

Бразилец Невертон оформил супергол в матче 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Невертон сделал счет 2:0 в пользу горняков на 54-й минуте, мощно пробив из-за пределов штрафной площади в девятку ворота соперников.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Невертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
