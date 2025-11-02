Англия02 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:56
ВИДЕО. Невероятный Холанд. Ман Сити открыл счет в матче с Борнмутом
2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги
2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Форвард горожан Эрлинг Холанд открыл счет на 17-й минуте
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 17 мин
