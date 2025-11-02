Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный Холанд. Ман Сити открыл счет в матче с Борнмутом
Англия
02 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:56
236
0

ВИДЕО. Невероятный Холанд. Ман Сити открыл счет в матче с Борнмутом

2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги

02 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:56
236
0
ВИДЕО. Невероятный Холанд. Ман Сити открыл счет в матче с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Форвард горожан Эрлинг Холанд открыл счет на 17-й минуте

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 17 мин

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Как Буяльский отыграл один гол для Динамо в матче против Шахтера
ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо
ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02 ноября 2025, 16:48 34
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча
Футбол | 02 ноября 2025, 18:10 1
ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча
ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча

Эгиналду открыл счет для горняков на старте поединка 11-го тура УПЛ 2025/26

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
01.11.2025, 21:44 3
Футзал
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем