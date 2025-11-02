Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:27
303
0

ФОТО. Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата

Игра 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября в 18:00 во Львове на Арене Львов

02 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:27
303
0
ФОТО. Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата
ФК Шахтер

В центральном матче 11-го тура УПЛ донецкий Шахтер принимает киевское Динамо.

Игра состоится 2 ноября в 18:00 во Львове на Арене Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды прибыли на арену и провели разминку перед игрой.

Наставники команда Арда Туран и Александр Шовковский настраивают подопечных на победу.

Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ворскла – Нива Тернополь – 2:0. Конец кризиса? Видео голов и обзор матча
Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02 ноября 2025, 00:32 3
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»

Промоутер объяснил, почему Александру стоит завершить карьеру

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02 ноября 2025, 08:20 10
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»

Британец не готовился к бою с украинцем

Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 05:04
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине
Футбол | 02.11.2025, 18:02
Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине
Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02.11.2025, 16:44
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
01.11.2025, 21:44 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем