Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:27
303
0
ФОТО. Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата
Игра 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября в 18:00 во Львове на Арене Львов
В центральном матче 11-го тура УПЛ донецкий Шахтер принимает киевское Динамо.
Игра состоится 2 ноября в 18:00 во Львове на Арене Львов.
Команды прибыли на арену и провели разминку перед игрой.
Наставники команда Арда Туран и Александр Шовковский настраивают подопечных на победу.
Шахтер и Динамо провели разминку перед топ-матчем чемпионата
