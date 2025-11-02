21-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Эгиналду открыл счет в матче против Динамо уже на третьей минуте.

Эгиналду поразил ворота соперников ударом головой после навеса с углового. Бразилец сделал счет 1:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эгиналду проводит четвертый поединок в этом сезоне чемпионата Украины. Он забил свой первый гол в кампании УПЛ 2025/26.

Шахтер и Динамо начали встречу 11-го тура УПЛ 2 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

❗️ ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча