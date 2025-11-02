ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча
Эгиналду открыл счет для горняков на старте поединка 11-го тура УПЛ 2025/26
21-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Эгиналду открыл счет в матче против Динамо уже на третьей минуте.
Эгиналду поразил ворота соперников ударом головой после навеса с углового. Бразилец сделал счет 1:0 в пользу горняков.
Эгиналду проводит четвертый поединок в этом сезоне чемпионата Украины. Он забил свой первый гол в кампании УПЛ 2025/26.
Шахтер и Динамо начали встречу 11-го тура УПЛ 2 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.
😍 Егіналду і його стрибок... 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025
⚽️ Нападник відкриває рахунок в українському класико! 🇺🇦#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/CWj53oppbG
