ВИДЕО. Как Шахтер забил гол в ворота Динамо уже на 3-й минуте суперматча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 18:10 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:16
2784
1

Эгиналду открыл счет для горняков на старте поединка 11-го тура УПЛ 2025/26

21-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Эгиналду открыл счет в матче против Динамо уже на третьей минуте.

Эгиналду поразил ворота соперников ударом головой после навеса с углового. Бразилец сделал счет 1:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эгиналду проводит четвертый поединок в этом сезоне чемпионата Украины. Он забил свой первый гол в кампании УПЛ 2025/26.

Шахтер и Динамо начали встречу 11-го тура УПЛ 2 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

Эгиналду видео голов и обзор Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
