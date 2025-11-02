ВИДЕО. 19-летняя Мбоко стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гонконге

19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 21) выиграла трофей хардового турнира WTA 250 в Гонконге.

В финале Мбоко в трех сетах одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей (WTA 68) за 2 часа и 51 минуту.

WTA 250 Гонконг. Хард. Финал

Кристина Букша (Испания) – Виктория Мбоко (Канада) [3] – 5:7, 7:6 (11:9), 2:6

Мбоко провела второе очное противостояние против Букши и во второй раз одолела испанку – 5 мая Виктория справилась с Кристиной в квалификации грунтового тысячника в Риме.

Мбоко в Гонконге, помимо Букши, также одолела Тайлу Гибсон, Александру Эалу, Анну Калинскую и Лейлу Фернандес.

Виктория завоевала второй трофей в карьере. В начале августа она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 1000 в Монреале.

С понедельника Виктория станет 18-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine