Артем ШАБАНОВ: «С ними нужно играть осторожнее»

Центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против житомирского «Полесья».

– Артем, расскажи о сегодняшней тренировке, какой она была?

– Она носила скорее восстановительный характер, потому что сейчас прошел только второй день после игры с «Агробизнесом». Нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре.

– Насколько сложно вообще в таком графике сейчас двигаться, ведь сейчас матчи идут очень часто, учитывая кубковые противостояния?

– Я бы не сказал, что слишком часто. Есть время, чтобы восстановиться, поэтому я надеюсь, что нормально подойдем к следующей игре.

– Впереди серьезный соперник. Что скажешь о нем, возможно, у тебя будет особая настройка именно на «Полесье»?

– Нет, особой настройки не будет. У меня будет такая же настройка, как и на все другие команды. Надо выходить, показывать свою игру и стараться сделать максимальный результат для команды.

– Нынешний тренер «Полесья» был твоим наставником в прошлом сезоне. Что вообще можешь сказать о его команде, возможно, немного партнеров по обороне к чему-то можешь подготовить, зная манеру тренера соперников?

– Немного знаю, что они пытаются награть и как могут выходить из обороны в атаку. Я считаю, что сейчас все все видят. Можно посмотреть игру, сделать нарезки, выделить хорошие и плохие действия. То есть, можно посмотреть, кто как играет и проанализировать это. Сейчас не так трудно это сделать, как несколько лет назад.

– В линии атаки «Полесья» сейчас два забивных нападающих. Готовится ли к этому матчу как-то особенно именно твоя связка обороны?

– Да, у «Полесья» довольно неплохая линия атаки, поэтому нужно с ними играть осторожно. Думаю, стоит играть плотнее и не давать много времени на размышления. Будем стараться это делать, думаю, у нас все получится.

Матч «Полесье» – «Металлист 1925» состоится 3 ноября в 18:00 по киевскому времени.