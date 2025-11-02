Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ШАБАНОВ: «С ними нужно играть осторожнее»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 16:22 |
518
0

Артем ШАБАНОВ: «С ними нужно играть осторожнее»

Защитник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча с «Полисьем»

02 ноября 2025, 16:22 |
518
0
Артем ШАБАНОВ: «С ними нужно играть осторожнее»
ФК Металлист 1925. Артем Шабанов

Центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против житомирского «Полесья».

– Артем, расскажи о сегодняшней тренировке, какой она была?

– Она носила скорее восстановительный характер, потому что сейчас прошел только второй день после игры с «Агробизнесом». Нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре.

– Насколько сложно вообще в таком графике сейчас двигаться, ведь сейчас матчи идут очень часто, учитывая кубковые противостояния?

– Я бы не сказал, что слишком часто. Есть время, чтобы восстановиться, поэтому я надеюсь, что нормально подойдем к следующей игре.

– Впереди серьезный соперник. Что скажешь о нем, возможно, у тебя будет особая настройка именно на «Полесье»?

– Нет, особой настройки не будет. У меня будет такая же настройка, как и на все другие команды. Надо выходить, показывать свою игру и стараться сделать максимальный результат для команды.

– Нынешний тренер «Полесья» был твоим наставником в прошлом сезоне. Что вообще можешь сказать о его команде, возможно, немного партнеров по обороне к чему-то можешь подготовить, зная манеру тренера соперников?

– Немного знаю, что они пытаются награть и как могут выходить из обороны в атаку. Я считаю, что сейчас все все видят. Можно посмотреть игру, сделать нарезки, выделить хорошие и плохие действия. То есть, можно посмотреть, кто как играет и проанализировать это. Сейчас не так трудно это сделать, как несколько лет назад.

– В линии атаки «Полесья» сейчас два забивных нападающих. Готовится ли к этому матчу как-то особенно именно твоя связка обороны?

– Да, у «Полесья» довольно неплохая линия атаки, поэтому нужно с ними играть осторожно. Думаю, стоит играть плотнее и не давать много времени на размышления. Будем стараться это делать, думаю, у нас все получится.

Матч «Полесье» – «Металлист 1925» состоится 3 ноября в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео голов и обзор матча
Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Металлист 1925 Полесье Житомир Полесье - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Шабанов
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
Футбол | 02 ноября 2025, 15:56 1
ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола
ВИДЕО. Роналду исполнил народный танец после победного гола

Роналд продемонстрировал свои навыки перед фанатами

Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:02 5
Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 2 ноября в 16:00 по Киеву

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01.11.2025, 21:45
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем