Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Верес
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 10:21 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:23
48
0

Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Верес

Поединок Премьер-лиги состоится 1 ноября в 18:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Верес
Коллаж Sport.ua

В субботу, 1 ноября, состоится матч «Эпицентр» – «Верес» в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения встречи станет «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Александр Омельченко, старт игры – в 18:00.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Верес где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
