Килиан МБАППЕ: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он – эталон»

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал, почему его не стоит сравнивать со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, ныне выступающего за Аль-Наср.

– Ты думаешь о том, чтобы превзойти Роналду?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Роналду – это эталон в Реале, номер один. Я здесь полтора года, а он был девять лет.

Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своим путем. Но то, что меня вспоминают в одном ряду из Роналду – уже повод для гордости. Я думаю только о том, чтобы идти по своему пути, помогать команде и выигрывать все возможные титулы, – сказал Мбаппе.