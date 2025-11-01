Килиан МБАППЕ: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он – эталон»
Француз расхвалил Криштиану Роналду
Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал, почему его не стоит сравнивать со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, ныне выступающего за Аль-Наср.
– Ты думаешь о том, чтобы превзойти Роналду?
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Роналду – это эталон в Реале, номер один. Я здесь полтора года, а он был девять лет.
Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своим путем. Но то, что меня вспоминают в одном ряду из Роналду – уже повод для гордости. Я думаю только о том, чтобы идти по своему пути, помогать команде и выигрывать все возможные титулы, – сказал Мбаппе.
