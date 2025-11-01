Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Килиан МБАППЕ: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он – эталон»
Испания
01 ноября 2025, 10:24
Килиан МБАППЕ: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он – эталон»

Француз расхвалил Криштиану Роналду

Килиан МБАППЕ: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он – эталон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал, почему его не стоит сравнивать со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, ныне выступающего за Аль-Наср.

– Ты думаешь о том, чтобы превзойти Роналду?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Все знают, что Роналду – это эталон в Реале, номер один. Я здесь полтора года, а он был девять лет.

Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своим путем. Но то, что меня вспоминают в одном ряду из Роналду – уже повод для гордости. Я думаю только о том, чтобы идти по своему пути, помогать команде и выигрывать все возможные титулы, – сказал Мбаппе.

