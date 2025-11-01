Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полтава
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 10:09 |
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полтава

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00

01 ноября 2025, 10:09 |
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полтава
ФК Кривбасс

1 ноября 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Полтавой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Форвард Кудровки: «Оболонь – очень строгая команда в защите»
Коуч Кудровки: «Мы чувствуем поддержку бойцов, защищающих Украину»
Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Полтава Кривбасс - Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Футбол | 01 ноября 2025, 09:30 5
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее

Мемфис Депай стал антигероем свежего скандала

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01 ноября 2025, 08:55 7
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31.10.2025, 19:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Футбол | 01.11.2025, 09:59
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем