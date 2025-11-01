Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 10:09 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полтава
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00
1 ноября 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Полтавой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
