Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Кудровки: «Мы тоже здесь как бы хозяева, но когда их нет»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 09:49 |
Артур Думанюк рассказал о победе в 11 туре УПЛ

ФК Кудровка. Артур Думанюк

Полузащитник Кудровки Артур Думанюк, отличившийся голом в матче против Оболони (1:0), поделился эмоциями после победы над «пивоварами» в 11 туре УПЛ

«Всегда приятно забивать голы, особенно в таком матче, так сказать, за 6 очков, побеждать. Сейчас мы отрываемся от зоны переходных матчей – и уже можно немного выдохнуть.

1-й тайм, мне кажется, был под нашим контролем, мы создавали моменты, а во 2-м тайме Оболони нужно было играть этот гол, они давили на нас, и мы большую часть времени отражались. Это хорошая, боевая команда, но, слава Богу, фарт был на нашей стороне

Фарт Оболонь-Арены? Сказать, чтобы что-то такое невероятное – нет. Их стадион, мы его арендуем. Мы тоже здесь как бы хозяева, но когда их нет. Так что здесь ничего подобного нет. Была интересная игра, и победил сильнее», – сказал Думанюк.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
