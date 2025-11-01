Полузащитник Кудровки: «Мы тоже здесь как бы хозяева, но когда их нет»

Полузащитник Кудровки Артур Думанюк, отличившийся голом в матче против Оболони (1:0), поделился эмоциями после победы над «пивоварами» в 11 туре УПЛ

«Всегда приятно забивать голы, особенно в таком матче, так сказать, за 6 очков, побеждать. Сейчас мы отрываемся от зоны переходных матчей – и уже можно немного выдохнуть.

1-й тайм, мне кажется, был под нашим контролем, мы создавали моменты, а во 2-м тайме Оболони нужно было играть этот гол, они давили на нас, и мы большую часть времени отражались. Это хорошая, боевая команда, но, слава Богу, фарт был на нашей стороне

Фарт Оболонь-Арены? Сказать, чтобы что-то такое невероятное – нет. Их стадион, мы его арендуем. Мы тоже здесь как бы хозяева, но когда их нет. Так что здесь ничего подобного нет. Была интересная игра, и победил сильнее», – сказал Думанюк.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.