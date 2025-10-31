Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Холанд шокировал своим костюмом на Хэллоуин и удивил Манчестер
Англия
31 октября 2025, 23:21 | Обновлено 31 октября 2025, 23:57
Эрлинг Холанд переоделся в Джокера

Instagram. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд решил отпраздновать Хэллоуин нестандартно – звезда «Манчестер Сити» переоделся в Джокера и снял видео для своего YouTube-канала «I went undercover as The Joker in the streets of Manchester».

В ролике Холанд показал, как вместе с девушкой Изабель Хаугсен Йохансен готовился к вечеринке. Ему покрасили волосы в зелёный цвет, нанесли грим Джокера и надели фиолетовый костюм. Изабель смеялась: «Ты выглядишь как из фильма!».

Форвард, недавно ставший отцом, пошутил: «Пойдем купим подгузники!» – и отправился на улицы Манчестера, где показывал трюки с мячом и общался с людьми, большинство из которых не узнали его сразу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Один мужчина на заправке сказал: «Ты парень из «Сити»?» — «Так просто! Как ты догадался?» – ответил Холанд, смеясь.

Позже он купил подгузники, пилу и журнал со своей фотографией, а дома его ждала Изабель в костюме кошки.

В конце Холанд обратился к фанатам: «Это было весело. Мы идем на вечеринку – ставьте лайк и подписывайтесь!».

Пост с их фото Изабель подписала: «Его любимый злодей».

Сейчас на канале Холанда уже 650 тысяч подписчиков, а его первое видео «День из жизни футболиста» собрало 5,8 млн просмотров.

По теме:
ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
ФОТО. Футболист АПЛ потерял ногу после аварии. Страшная трагедия
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
