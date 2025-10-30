Нидерланды30 октября 2025, 04:19 | Обновлено 30 октября 2025, 04:24
30
0
Кубок Нидерландов. Напряженные матчи, обилие голов, эмоции и овертаймы
Вечером 29 октября сыграны поединки 1/32 финала KNVB Cup
Вечером 29 октября сыграны поединки 1/32 финала Кубка Нидерландов.
Зрители увидели напряженные матчи, обилие голов, эмоции и овертаймы
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Нидерландов. 1/32 финала, 29 октября
- Квик Бойз – Волендам – 1:2
- Валвейк – Камбур – 3:2
- Генемюйден – Халстерен – 1:0
- Ліссе – Телстар – 0:5
- НАК Бреда – Хераклес – 1:4
- ХСВ Хук – Эйндховен – 3:2 (д.в.)
- ХСК 21 – ГФК – 3:0
- Эксельсиор Масслейс – Эксельсиор – 1:0
