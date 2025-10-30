Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
30 октября 2025, 04:19 | Обновлено 30 октября 2025, 04:24
Кубок Нидерландов. Напряженные матчи, обилие голов, эмоции и овертаймы

Вечером 29 октября сыграны поединки 1/32 финала KNVB Cup

30 октября 2025, 04:19 | Обновлено 30 октября 2025, 04:24
Кубок Нидерландов. Напряженные матчи, обилие голов, эмоции и овертаймы
ФК Хераклес

Вечером 29 октября сыграны поединки 1/32 финала Кубка Нидерландов.

Зрители увидели напряженные матчи, обилие голов, эмоции и овертаймы

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Нидерландов. 1/32 финала, 29 октября

  • Квик Бойз – Волендам – 1:2
  • Валвейк – Камбур – 3:2
  • Генемюйден – Халстерен – 1:0
  • Ліссе – Телстар – 0:5
  • НАК Бреда – Хераклес – 1:4
  • ХСВ Хук – Эйндховен – 3:2 (д.в.)
  • ХСК 21 – ГФК – 3:0
  • Эксельсиор Масслейс – Эксельсиор – 1:0
