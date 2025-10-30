Йожеф САБО: «Динамо было никаким. Даже не знаю, что произошло в раздевалке»

Известный в прошлом тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал матч против «Шахтера».

«Доволен-то доволен, но... Первый тайм был полностью за Шахтером. Донецкие могли забить даже не один гол, а я насчитал возможности три. Киевляне были никудышными! Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Динамо полностью захватило инициативу, прессинговало, наконец-то начали играть на скорости, а Шахтер после забитого гола остановился, как-то подсел. Такое впечатление, что начали играть на удержание «горняки».

Даже не знаю, что произошло в перерыве в раздевалке киевлян, но... Ну, молодцы, действительно молодцы сегодня!

Вот сегодня, повторюсь, динамовцы молодцы, настроились как следует и победили. Все же в соперниках был Шахтер. А как будет с командами из Первой или Второй лиги, мы же не знаем. Могут потерять мотивацию и проиграть – как когда-то Шахтер Агробизнеса. Очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем динамовцы так же играли, как сегодня во втором тайме с Шахтером», – отметил Сабо.