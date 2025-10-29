Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на игру с Кремонезе
Италия
29 октября 2025, 21:41 | Обновлено 29 октября 2025, 21:53
Сыграет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на игру с Кремонезе

Украинский форвард заявлен в основе на игру 9-го тура Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 октября состоится матч 9-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» и «Кремонезе» сыграют в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек Руслан Малиновский включен в стартовый состав хозяев поля.

Сыграет ли Малиновский? Стартовый состав Дженоа на игру с Кремонезе

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
