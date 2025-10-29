Италия29 октября 2025, 21:34 |
Артем Довбик забил 14-й мяч в Серии А. Сколько у Шевченко и Малиновского?
Вспомним всех украинских футболистов, забивавших голы в чемпионате Италии
Артём Довбик забил 14-й мяч в Серии А.
Сделал украинский нападающий это в матче 9-го тура, в котором Рома на своем поле победила Парму со счетом 2:1.
Украинский нападающий забил в этом матче победный гол, ставший 14-м для украинца в Серии А, а также 19-м в целом за Рому во всех турнирах.
Если принимать во внимание только чемпионат Италии, то только двое украинцев забивали больше: Андрей Шевченко (127) и Руслан Малиновский (27).
Голы украинцев в Серии А
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 27 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 4 – Дженоа)
- 14 – Артем Довбик (Рома)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
- 1 – Евгений Шахов (Лечче)
Артем Довбик, статистика выступлений за Рому
- 56 матчей (40 – Серия А, 14 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
- 19 голов (14 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
- 5 ассистов (4 – Серия А, 1 – Лига Европы)
