Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик забил 14-й мяч в Серии А. Сколько у Шевченко и Малиновского?
Италия
29 октября 2025, 21:34 |
741
0

Артем Довбик забил 14-й мяч в Серии А. Сколько у Шевченко и Малиновского?

Вспомним всех украинских футболистов, забивавших голы в чемпионате Италии

29 октября 2025, 21:34 |
741
0
Артем Довбик забил 14-й мяч в Серии А. Сколько у Шевченко и Малиновского?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Артём Довбик забил 14-й мяч в Серии А.

Сделал украинский нападающий это в матче 9-го тура, в котором Рома на своем поле победила Парму со счетом 2:1.

Украинский нападающий забил в этом матче победный гол, ставший 14-м для украинца в Серии А, а также 19-м в целом за Рому во всех турнирах.

Если принимать во внимание только чемпионат Италии, то только двое украинцев забивали больше: Андрей Шевченко (127) и Руслан Малиновский (27).

Голы украинцев в Серии А

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 27 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 4 – Дженоа)
  • 14 – Артем Довбик (Рома)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 1 – Евгений Шахов (Лечче)

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому

  • 56 матчей (40 – Серия А, 14 – Лига Европы, 2 – Кубок Италии)
  • 19 голов (14 – Серия А, 3 – Кубок Италии, 2 – Лига Европы)
  • 5 ассистов (4 – Серия А, 1 – Лига Европы)
По теме:
Сыграет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на игру с Кремонезе
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
ВИДЕО. Джокер волков. Довбик забил за Рому в Серии А
Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Артем Довбик Андрей Шевченко Руслан Малиновский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 29 октября 2025, 20:25 0
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29 октября 2025, 05:22 9
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Футбол | 29.10.2025, 15:03
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Усиление для Шовковского? Динамо может подписать защитника из Африки
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 11:17
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 4
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 5
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем