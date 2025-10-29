Артем Довбик забил 14-й мяч в Серии А. Сколько у Шевченко и Малиновского?

Артём Довбик забил 14-й мяч в Серии А.

Сделал украинский нападающий это в матче 9-го тура, в котором Рома на своем поле победила Парму со счетом 2:1.

Украинский нападающий забил в этом матче победный гол, ставший 14-м для украинца в Серии А, а также 19-м в целом за Рому во всех турнирах.

Если принимать во внимание только чемпионат Италии, то только двое украинцев забивали больше: Андрей Шевченко (127) и Руслан Малиновский (27).

Голы украинцев в Серии А

127 – Андрей Шевченко (Милан)

27 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 4 – Дженоа)

14 – Артем Довбик (Рома)

7 – Александр Заваров (Ювентус)

3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

3 – Сергей Ателькин (Лечче)

2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)

1 – Евгений Шахов (Лечче)

Артем Довбик, статистика выступлений за Рому