  Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А
29 октября 2025, 21:12
Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А

Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в чемпионате Италии

Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А.

Случилось это в матче 9-го тура чемпионата Италии, в котором Рома принимает Парму.

Кроме Довбика, 40+ матчей в Серии А сыграли Андрей Шевченко (226), Руслан Малиновский (160, с учетом игры против Кремонезе, где украинец выйдет в стартовом составе), Виктор Коваленко (68) и Александр Заваров (60).

Матчи украинцев в Серии А

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 160 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 45 – Дженоа)
  • 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 40 – Артем Довбик (Рома)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
