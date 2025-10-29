Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А.

Случилось это в матче 9-го тура чемпионата Италии, в котором Рома принимает Парму.

Кроме Довбика, 40+ матчей в Серии А сыграли Андрей Шевченко (226), Руслан Малиновский (160, с учетом игры против Кремонезе, где украинец выйдет в стартовом составе), Виктор Коваленко (68) и Александр Заваров (60).

Матчи украинцев в Серии А