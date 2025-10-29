Италия29 октября 2025, 21:12 |
Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А
Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в чемпионате Италии
Артем Довбик стал 5-м украинцем, сыгравшим 40 матчей в Серии А.
Случилось это в матче 9-го тура чемпионата Италии, в котором Рома принимает Парму.
Кроме Довбика, 40+ матчей в Серии А сыграли Андрей Шевченко (226), Руслан Малиновский (160, с учетом игры против Кремонезе, где украинец выйдет в стартовом составе), Виктор Коваленко (68) и Александр Заваров (60).
Матчи украинцев в Серии А
- 226 – Андрей Шевченко (Милан)
- 160 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 45 – Дженоа)
- 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
- 60 – Александр Заваров (Ювентус)
- 40 – Артем Довбик (Рома)
- 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 24 – Евгений Шахов (Лечче)
- 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
