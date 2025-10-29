Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пришлось терпеть и ждать свой момент»
Кубок Украины
29 октября 2025, 20:52 | Обновлено 29 октября 2025, 21:41
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пришлось терпеть и ждать свой момент»

Капитан Динамо поделился эмоциями после матча против Шахтера

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями в эфире УПЛ ТВ после победы в матче Кубка Украины над «Шахтером» (2:1), в котором вингеру удалось отличиться забитым мячом.

– Андрей, на ваш взгляд, что принесло победу «Динамо»?

– Я думаю, что в первую очередь терпение и вера друг в друга. Потому что в первом тайме нам было очень тяжело. «Шахтер» владел мячом, имел полное преимущество, я считаю. И, конечно, нам нужно было терпеть. Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать на протяжении всего матча, и у нас будет свой момент, который нужно будет реализовать. Так и произошло. И потом уже, я считаю, мы перехватили инициативу, можно так сказать.

– Вы взяли матч под свой контроль после того, как пропустили. То есть это, можно сказать, «ужалило» команду…

– Так всегда бывает. Конечно, где-то играли осторожно, потому что понимаем, что кубковая игра, шанса на ошибку нет. Конечно, где-то играли очень осторожно, но потом, когда пропустили, поняли, что уже нечего терять и нужно идти вперед.

– Осознавали ли вы, что это может быть ваш последний матч в Кубке Украины в карьере?

– Я об этом не думаю. Как будет, так и будет. Я стараюсь работать, выкладываться на тренировках. Самое главное – быть честным перед самим собой. Даже если бы мы вылетели, я честен сам с собой, я могу спокойно смотреть в зеркало.

– Вы сказали, что в первом тайме было очень тяжело, вы были почти без мяча. Что во втором тайме произошло? Что было в перерыве, в раздевалке? Потому что во втором тайме мы увидели совсем другое «Динамо»…

– Думаю, все понимают, насколько нападающий является зависимым игроком. Когда команда только обороняется, перемещается, то потом, даже когда ты получаешь этот мяч, у тебя просто элементарно нет сил, чтобы выбежать в контратаку. Немного изменились тактически во втором тайме, перенесли игру на половину поля «Шахтера». Нужно было дождаться своего момента. У нападающего такая судьба, что ты можешь стоять 70 или 90 минут без мяча, но в нужный момент нужно оказаться там и поставить точку.

– Вам нравится в 36 лет новая позиция на поле?

– В целом, это не новая позиция для меня. Я и начинал нападающим, и играл в сборной несколько раз нападающим. И когда был в Англии, Мойес тоже использовал меня как нападающего. Так что для меня это не новая позиция. А с опытом ты понимаешь, как нужно действовать на любой атакующей позиции.

– На 72-й минуте вы забили, но за две минуты до этого был заметен жест рукой в сторону тренерской скамейки. Это было просьбой о будущей замене?

– Да, я показал, что еще пять минут – и меняйте меня. Потому что я понимал, что уже все, «наелся», так как давно не играл, сыграл с «Кривбассом», и через два дня на третий мне было тяжело. Я честно поднял руку, сказал, что еще пять минут могу отдать. Я понимал, что на замене сидят свежие ребята, «голодные», которые выйдут и сыграют не хуже меня. Я не хочу мешать команде, я ей не враг.

Николай Степанов
