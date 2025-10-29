Флорентино Перес решил продать звезду Реала

Звездный футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

Французский журналист RMC и бывший футболист Кристоф Дюгарри поделился информацией, что президент «Реала» Флорентино Перес уже принял решение продать Винисиуса Жуниора. Это произойдет следующим летом. Для руководства клуба поведение игрока в последнем Эль-Класико стало последней каплей.

В этом сезоне бразилец провел 13 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.