Что скажет Винисиус. Реал через агентов сделал игроку предложение

По информации испанских СМИ, Реал, несмотря на скандал вокруг Винисиуса Жуниора и его замены в матче чемпионата Испании против Барселоны, не отказывается от игрока.

Клуб ранее уже начал и собирается продолжать переговоры о продлении контракта бразильца до лета 2030 года. Текущий договор истекает в середине 2027 года.

Мадридцы через агентов Винисиуса хотят понять, готов ли футболист остаться в команде и принять предложение о контракте. Руководство считает, что конфликт с тренером Хаби Алонсо, в целом, улажен и проблемой не будет.

В нынешнем сезоне Винисиус забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.