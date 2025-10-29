Игрок Буковины о четвертьфинале Кубка: «Мы способны бороться с кем угодно»

Вингер «Буковины» Евгений Подлепенец поделился эмоциями от победы над тернопольской «Нивой» в 1/8 финала Кубка Украины (2:1), оценил поддержку болельщиков на трибунах и рассказал об амбициях команды в турнире.

– Евгений, прежде всего поздравляем с выходом в четвертьфинал Кубка Украины! Какие эмоции после матча?

– Очень позитивные эмоции. Выход в четвертьфинал Кубка Украины – это прекрасно! Порадовало большое количество болельщиков на стадионе – приятно, когда столько людей приходит поддержать команду. Игра в нашем исполнении была неплохой. Мы старались создавать много моментов, чтобы было интересно болельщикам и всем остальным зрителям следить за нашей игрой. Немного сами себе придумали проблемы в конце встречи, но, слава Богу, все хорошо закончилось. Добились победы и идем дальше по турниру!

– Сергей Шищенко сказал после матча, что не ожидал такого активного старта от «Нивы». Ожидали чего-то другого от соперника?

– Возможно, не были готовы к таким стартовым минутам. Благодарим нашего голкипера Данила Каневцева, который выручил в начале матча, потому что начинать с 0:1 было бы тяжело. Потом все пошло по плану: после десятой минуты игра была под нашим контролем.

– Во втором тайме команда действовала более осторожно. Это было сознательное решение?

– Где-то играли по счёту, ведь впереди важные матчи чемпионата, поэтому, возможно, ребята где-то берегли силы. Но все отдали максимум, и этого хватило для победы.

– С кем хотелось бы сыграть в четвертьфинале?

– Кто попадется, тот попадется. Не хочется загадывать заранее. Фортуна все решит.

– Есть ощущение, что «Буковина» может обыграть любую команду, даже из Премьер-лиги, как «Шахтер» или «Динамо»?

– Возможно, да. Не хочу загадывать, но по ощущениям – мы способны бороться с кем угодно. Даже если следующим соперником будет «Шахтер» или «Динамо» – бой дадим точно.