Кубок Украины29 октября 2025, 10:06 | Обновлено 29 октября 2025, 11:18
689
3
Динамо и Шахтер сыграют в Кубке Украины в 18-й раз. У кого больше побед?
В последний раз в турнире сильнее были горняки
Динамо и Шахтер встретятся в Кубке Украины в 18-й раз.
Произойдет это сегодня в рамках 1/8 финала на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Команды в рамках Кубка Украины встречались 17 раз. 11 раз победителем поединков выходил донецкий Шахтер, 6 раз – Динамо.
На стадии 1/8 финала горняки встречались с киевлянами 2 раза. В 2011 году победил Шахтер, в 2019 году – Динамо.
Матчи между Динамо и Шахтером в Кубке Украины
- 2002: финал, Шахтер – Динамо – 3:2 (доп. время)
- 2003: финал, Динамо – Шахтер – 2:1
- 2005: финал, Динамо – Шахтер – 1:0
- 2007: финал, Динамо – Шахтер – 2:1
- 2008: финал, Шахтер – Динамо – 2:0
- 2009: полуфинал, Шахтер – Динамо – 1:0
- 2009: 1/4 финала, Шахтер – Динамо – 2:0
- 2011: финал, Шахтер – Динамо – 2:0
- 2011: 1/8 финала, Динамо – Шахтер – 2:3
- 2012: 1/16 финала, Шахтер – Динамо – 4:1
- 2014: финал, Динамо – Шахтер – 2:1
- 2015: финал, Динамо – Шахтер – 0:0 (5:4 – по пен.)
- 2017: финал, Шахтер – Динамо – 1:0
- 2018: финал, Шахтер – Динамо – 2:0
- 2019: 1/4 финала, Шахтер – Динамо – 1:1 (4:3 – по пен.)
- 2019: 1/8 финала, Динамо – Шахтер – 2:1 (доп. время)
- 2025: финал, Шахтер – Динамо – 1:1 (6:5 – по пен.)
- 2025: 1/8 финала, Динамо – Шахтер
Кляте ФК ОПЗЖ Суркіса
Чергове підтвердження, що наш Шахтар самий титулований клуб 👌
Показать Скрыть 1 ответ
