Динамо и Шахтер сыграют в Кубке Украины в 18-й раз. У кого больше побед?

Динамо и Шахтер встретятся в Кубке Украины в 18-й раз.

Произойдет это сегодня в рамках 1/8 финала на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Команды в рамках Кубка Украины встречались 17 раз. 11 раз победителем поединков выходил донецкий Шахтер, 6 раз – Динамо.

На стадии 1/8 финала горняки встречались с киевлянами 2 раза. В 2011 году победил Шахтер, в 2019 году – Динамо.

Матчи между Динамо и Шахтером в Кубке Украины