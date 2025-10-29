Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 21:03 |
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко

«Львы» отправят тренера в отставку

2 Comments
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

«Карпаты» определились с судьбой главного тренера Владислава Лупашко.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, после ряда неудачных результатов и поражений руководство уже приняло принципиальное решение расторгнуть сотрудничество со специалистом. Клуб пока официально не уволил Лупашко из-за того, что ему не нашли замену – боссы львовян работают в этом направлении.

Ранее львовское дерби между «Карпатами» и «Рухом» в десятом туре Украинской Премьер-лиги завершилось нулевой ничьей. Матч больше запомнился стычкой, которую спровоцировал главный тренер «львов» Владислав Лупашко.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига отставка
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
antt
Хтось тут його на днях хвалив серед експертів і коментаторів
IronValdemar
І що це? Постійне тасування карт. Тренеру потрібно дати 2-3 роки для створення команди. Це все ні до чого не приведе.
