Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко

«Карпаты» определились с судьбой главного тренера Владислава Лупашко.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, после ряда неудачных результатов и поражений руководство уже приняло принципиальное решение расторгнуть сотрудничество со специалистом. Клуб пока официально не уволил Лупашко из-за того, что ему не нашли замену – боссы львовян работают в этом направлении.

Ранее львовское дерби между «Карпатами» и «Рухом» в десятом туре Украинской Премьер-лиги завершилось нулевой ничьей. Матч больше запомнился стычкой, которую спровоцировал главный тренер «львов» Владислав Лупашко.