Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он, безусловно, обеспечит вам это». Руни высказался о Джуде Беллингеме
Англия
28 октября 2025, 11:42 |
161
0

«Он, безусловно, обеспечит вам это». Руни высказался о Джуде Беллингеме

Легендарный англичанин высказался о полузащитнике «Реала»

28 октября 2025, 11:42 |
161
0
«Он, безусловно, обеспечит вам это». Руни высказался о Джуде Беллингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о хавбеке «Реала» Джуде Беллингеме:

«Я слышал споры о том, должен ли Беллингем быть в составе сборной Англии на чемпионате мира... Он должен быть в ней. В этом нет сомнений. Когда вам нужен результат, он тот, кто может это сделать. Вам нужны игроки, которые приносят победу, люди, которые создают особые моменты... и он, безусловно, обеспечит вам это».

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел восемь матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола.

По теме:
БЕЛЛИНГЕМ: «Играть проще, когда есть Мбаппе. Надо отдать ему пас и все»
Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
ВИДЕО. Гол с 25 см: как Беллингем сделал счет 2:1 в матче Реал – Барселона
Уэйн Руни Джуд Беллингем
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два украинца из Барселоны попали в символическую сборную недели
Футбол | 28 октября 2025, 11:40 0
Два украинца из Барселоны попали в символическую сборную недели
Два украинца из Барселоны попали в символическую сборную недели

Каталонский клуб отметил прогресс Дениса Соколовского и Артема Рыбака

Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 19:20 2
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли

Новозеландец – о ударной мощи британца

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27.10.2025, 16:59
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
27.10.2025, 06:32 15
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
27.10.2025, 05:42 3
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем