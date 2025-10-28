«Он, безусловно, обеспечит вам это». Руни высказался о Джуде Беллингеме
Легендарный англичанин высказался о полузащитнике «Реала»
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о хавбеке «Реала» Джуде Беллингеме:
«Я слышал споры о том, должен ли Беллингем быть в составе сборной Англии на чемпионате мира... Он должен быть в ней. В этом нет сомнений. Когда вам нужен результат, он тот, кто может это сделать. Вам нужны игроки, которые приносят победу, люди, которые создают особые моменты... и он, безусловно, обеспечит вам это».
В текущем сезоне Джуд Беллингем провел восемь матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Ранее Уэйн Руни назвал самого недооцененного вратаря современного футбола.
