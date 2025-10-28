Кузнецов высказался о месте Кривбасса по итогам сезона УПЛ

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов дал прогноз относительно финального места «Кривбасса» в турнирной таблице по итогам сезона-2025/26 Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Украинский специалист отметил, что криворожский клуб прогрессирует и имеет успех благодаря качественным игрокам и профессиональному тренерскому штабу.

«Кривбасс» добивается успеха, потому что имеет хорошо подобранных исполнителей. Цвета клуба защищают как добротные иностранцы, так и квалифицированные украинцы. И также это заслуга Патрика ван Леувена (нидерландский тренер команды – Прим.ред.), давно работающего в Украине и знающего нашу футбольную кухню. Но вряд ли будет претендовать на место в тройке призеров в конце чемпионата. На мой взгляд, «Кривбасс» будет соревноваться максимум за четвертое место. Все-таки криворожцы еще не играли в этом сезоне ни с «Динамо», ни с «Шахтером», – резюмировал Кузнецов.