Кузнецов высказался о месте Кривбасса по итогам сезона УПЛ
Легенда Динамо отметил успехи криворожской команды
Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов дал прогноз относительно финального места «Кривбасса» в турнирной таблице по итогам сезона-2025/26 Украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Украинский специалист отметил, что криворожский клуб прогрессирует и имеет успех благодаря качественным игрокам и профессиональному тренерскому штабу.
«Кривбасс» добивается успеха, потому что имеет хорошо подобранных исполнителей. Цвета клуба защищают как добротные иностранцы, так и квалифицированные украинцы. И также это заслуга Патрика ван Леувена (нидерландский тренер команды – Прим.ред.), давно работающего в Украине и знающего нашу футбольную кухню. Но вряд ли будет претендовать на место в тройке призеров в конце чемпионата. На мой взгляд, «Кривбасс» будет соревноваться максимум за четвертое место. Все-таки криворожцы еще не играли в этом сезоне ни с «Динамо», ни с «Шахтером», – резюмировал Кузнецов.
На данном этапе «Кривбасс» занимает 5-ое место в турнирной таблице чемпионата, у команды в активе 19 очков. Следующий матч криворожцы проведут дома против «Полтавы». Встреча состоится 1 ноября в 12:00.
