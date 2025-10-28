Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кузнецов высказался о месте Кривбасса по итогам сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 11:06 | Обновлено 28 октября 2025, 11:07
Кузнецов высказался о месте Кривбасса по итогам сезона УПЛ

Легенда Динамо отметил успехи криворожской команды

ФК Кривбасс

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов дал прогноз относительно финального места «Кривбасса» в турнирной таблице по итогам сезона-2025/26 Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Украинский специалист отметил, что криворожский клуб прогрессирует и имеет успех благодаря качественным игрокам и профессиональному тренерскому штабу.

«Кривбасс» добивается успеха, потому что имеет хорошо подобранных исполнителей. Цвета клуба защищают как добротные иностранцы, так и квалифицированные украинцы. И также это заслуга Патрика ван Леувена (нидерландский тренер команды – Прим.ред.), давно работающего в Украине и знающего нашу футбольную кухню. Но вряд ли будет претендовать на место в тройке призеров в конце чемпионата. На мой взгляд, «Кривбасс» будет соревноваться максимум за четвертое место. Все-таки криворожцы еще не играли в этом сезоне ни с «Динамо», ни с «Шахтером», – резюмировал Кузнецов.

На данном этапе «Кривбасс» занимает 5-ое место в турнирной таблице чемпионата, у команды в активе 19 очков. Следующий матч криворожцы проведут дома против «Полтавы». Встреча состоится 1 ноября в 12:00.

Олег Кузнецов (футбол) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Оксана Баландина Источник
