Испания
29 октября 2025, 05:42
ВИДЕО. Вот как отреагировал Лунин на ссору Винисиуса и Хаби Алонсо

Украинец поддержал бразильского футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора возник конфликт с главным тренером Хаби Алонсо. Футболист возмутился заменой в Эль Класико и выразил недовольство тренеру, заявив о возможном уходе из клуба.

Украинский голкипер Андрей Лунин поддержал Винисиуса после инцидента. Этот момент попал в эфир и был зафиксирован камерами трансляции.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

