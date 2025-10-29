ВИДЕО. Вот как отреагировал Лунин на ссору Винисиуса и Хаби Алонсо
Украинец поддержал бразильского футболиста
У бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора возник конфликт с главным тренером Хаби Алонсо. Футболист возмутился заменой в Эль Класико и выразил недовольство тренеру, заявив о возможном уходе из клуба.
Украинский голкипер Андрей Лунин поддержал Винисиуса после инцидента. Этот момент попал в эфир и был зафиксирован камерами трансляции.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
I really love lunin sm pic.twitter.com/ak1edkLzIG— sabine🇵🇸 (@nldsowsoul) October 27, 2025
