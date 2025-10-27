Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян КОСТЕНКО: «Приятно смотреть за таким чемпионатом»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 21:21 |
216
0

Ян КОСТЕНКО: «Приятно смотреть за таким чемпионатом»

Полузащитник «Карпат» следит за матчами УПЛ

27 октября 2025, 21:21 |
216
0
Ян КОСТЕНКО: «Приятно смотреть за таким чемпионатом»
ФК Карпати. Ян Костенко

Сезон 2025/26 в УПЛ уже преподнес немало сюрпризов. В турнирной таблице меняются лидеры, а матчи заканчиваются с неожиданными результатами. Вингер «Карпат» Ян Костенко поделился впечатлениями от первой трети чемпионата.

«Все говорят о том, что Карпаты должны быть в еврокубках. И все ждут от нас победы в каждом матче. Но сейчас каждая команда очень сильно спрогрессировала. Все команды хорошо играют и против каждой команды сейчас тяжело играть. Мы от себя требуем максимум. Нужно улучшаться в реализации, и все будет хорошо.

Говорят, что у нас слабый чемпионат. Но как смотреть. Если мы сейчас посмотрим, как все играют, то это вообще не слабый чемпионат. Когда команды сражаются, отдаются полностью. «Эпицентр» показывает хорошую игру. Когда все команды равны, то для болельщиков это очень круто. Приятно следить за таким чемпионатом.

Я сам не следил за УПЛ до того, как играл здесь и даже в прошлом сезоне не каждый матч смотрел. Всегда были «Шахтер», «Динамо» и хотелось смотреть что-нибудь поинтереснее. Сейчас смотрю почти каждую игру УПЛ, потому что это интересно.

СК «Полтава» смотрю каждый матч. Они, будучи на последнем месте, дерутся, отдаются полностью, пытаются играть в футбол. Продемонстрировали против нас на стадионе Украина против нас не скажу зрелищную игру, но отстояли. Думаю, для болельщика это интересно», – сказал Ян Костенко.

По теме:
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ян Костенко Карпаты Львов
Сергей Турчак Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Футбол | 27 октября 2025, 20:55 1
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала

Футболист сменил фото в социальных сетях

Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27 октября 2025, 09:47 2
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина

Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Футбол | 27.10.2025, 19:21
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Футбол | 26.10.2025, 23:40
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 5
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем