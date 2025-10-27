Ян КОСТЕНКО: «Приятно смотреть за таким чемпионатом»

Сезон 2025/26 в УПЛ уже преподнес немало сюрпризов. В турнирной таблице меняются лидеры, а матчи заканчиваются с неожиданными результатами. Вингер «Карпат» Ян Костенко поделился впечатлениями от первой трети чемпионата.

«Все говорят о том, что Карпаты должны быть в еврокубках. И все ждут от нас победы в каждом матче. Но сейчас каждая команда очень сильно спрогрессировала. Все команды хорошо играют и против каждой команды сейчас тяжело играть. Мы от себя требуем максимум. Нужно улучшаться в реализации, и все будет хорошо.

Говорят, что у нас слабый чемпионат. Но как смотреть. Если мы сейчас посмотрим, как все играют, то это вообще не слабый чемпионат. Когда команды сражаются, отдаются полностью. «Эпицентр» показывает хорошую игру. Когда все команды равны, то для болельщиков это очень круто. Приятно следить за таким чемпионатом.

Я сам не следил за УПЛ до того, как играл здесь и даже в прошлом сезоне не каждый матч смотрел. Всегда были «Шахтер», «Динамо» и хотелось смотреть что-нибудь поинтереснее. Сейчас смотрю почти каждую игру УПЛ, потому что это интересно.

СК «Полтава» смотрю каждый матч. Они, будучи на последнем месте, дерутся, отдаются полностью, пытаются играть в футбол. Продемонстрировали против нас на стадионе Украина против нас не скажу зрелищную игру, но отстояли. Думаю, для болельщика это интересно», – сказал Ян Костенко.