Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Соперник использовал наши ошибки»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 17:37 | Обновлено 27 октября 2025, 17:38
113
0

Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Соперник использовал наши ошибки»

Наставник «Александрии» проанализировал поражение от «Эпицентра»

27 октября 2025, 17:37 | Обновлено 27 октября 2025, 17:38
113
0
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Соперник использовал наши ошибки»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

В матче 10-го тура УПЛ «Александрия» потерпела поражение от «Эпицентра» со счетом 0:1. Результат матча прокомментировал тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко.

«Чего не хватило команде? Мы не использовали свои возможности, которые имели. Очень неуверенная игра в первом тайме нашей команды. Утратили контроль над игрой, и соперник использовал наши ошибки.

Главные черты Эпицентра? Команда пыталась очень быстро переходить из обороны в атаку. Воспользовались тем пространством, которое было у нас за спинами.

Физически уступили сопернику? Я не согласен. В конце матча было большое давление на Эпицентр. Игроки стремились вытащить этот матч. Но в первом тайме мы потеряли контроль над игрой и начали играть в футбол, который предлагал соперник», – сказал Кирилл Нестеренко.

По теме:
Лупашко был в шаге от отставки после игры с Рухом
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы проявили слишком много уважения к сопернику»
Экс-игрок Динамо: «Это сейчас необходимо для психологии Динамо»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Эпицентр Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Кирилл Нестеренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Футбол | 27 октября 2025, 04:42 0
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»

Тренер похвалил Очеретько

Бавария включилась в борьбу за игрока. Его хотят Реал и Ливерпуль
Футбол | 27 октября 2025, 17:23 1
Бавария включилась в борьбу за игрока. Его хотят Реал и Ливерпуль
Бавария включилась в борьбу за игрока. Его хотят Реал и Ливерпуль

Кого выберет Гехи

Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Футбол | 27.10.2025, 11:03
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27.10.2025, 06:05
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 5
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 7
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем