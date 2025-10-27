Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Соперник использовал наши ошибки»

В матче 10-го тура УПЛ «Александрия» потерпела поражение от «Эпицентра» со счетом 0:1. Результат матча прокомментировал тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко.

«Чего не хватило команде? Мы не использовали свои возможности, которые имели. Очень неуверенная игра в первом тайме нашей команды. Утратили контроль над игрой, и соперник использовал наши ошибки.

Главные черты Эпицентра? Команда пыталась очень быстро переходить из обороны в атаку. Воспользовались тем пространством, которое было у нас за спинами.

Физически уступили сопернику? Я не согласен. В конце матча было большое давление на Эпицентр. Игроки стремились вытащить этот матч. Но в первом тайме мы потеряли контроль над игрой и начали играть в футбол, который предлагал соперник», – сказал Кирилл Нестеренко.