Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы проявили слишком много уважения к сопернику»

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:4 уступили «Динамо»:

– На протяжении этой недели мы готовились к игре против одной из лучших команд Украины. Как уже говорили ребятам во время перерыва, в первом тайме мы проявили слишком много уважения к сопернику. Из-за этого нам не хватало той агрессии и качества игры, которые наши футболисты обычно демонстрируют.

Во втором тайме просили команду добавить больше агрессии и энергии. Хотя моментов создали не так много, как могли бы, все же пытались изменить ход игры. Мы сделали замены, выпустили молодых футболистов, которые уже имели опыт матчей против «Динамо». Надеялись, что они смогут показать характер. К сожалению, в конце встречи мы пропустили четвертый гол.

Подводя итоги этого сыгранного турнирного отрезка, мы провели девять хороших матчей, находились в верхней части турнирной таблицы, и эта игра стала для нас важным уроком. Нужно еще лучше готовиться к сильным соперникам. Мы сделали выводы, возвращаемся домой и продолжим работать, чтобы совершенствовать команду.

Что касается условий, мне кажется, что в последнее время в Киеве сейчас даже опаснее, чем в Кривом Роге. Несмотря на это, наша команда имеет возможность качественно готовиться к матчам. Конечно, есть определенные трудности, но мы стараемся приспособиться. Работаем хорошо, учитывая все переезды. Иностранные игроки также остаются позитивными и ответственно относятся к обстоятельствам.

– Киевское «Динамо» открыло счет уже в начале первого тайма. Как этот гол повлиял на дальнейший ход игры и психологическое состояние команды?

– Это произошло после стандарта. В таких моментах мы всегда ожидаем, что игроки будут опекать своих соперников. Но в один момент мы потеряли игрока, который и забил – Попова. Такого не должно происходить, особенно когда игра построена на персональном отборе и агрессии. Жаль, что пропустили именно со стандарта.

– Соперник с первых минут активно прессинговал. Насколько вы ожидали такого давления и как наша команда реагировала на него?

– Мы знали, что на нас будут давить. Во время тренировок мы отрабатывали различные ситуации, как под прессингом, так и без него. Поэтому игроки знали, чего ожидать. Они должны читать игру и реагировать на нее. Но, по моему мнению, мы реагировали слишком медленно, не в том темпе, в котором обычно играем.

– Какие изменения или указания вы дали игрокам в перерыве? Также было много замен. Как прокомментируете дебют Джоэля Майя?

– В перерыве мы говорили меньше о тактике, а больше о том, что нужно проявить характер, показать свои качества, не бояться и вернуть ту агрессию, которая была у нас в предыдущих матчах. Это была главная цель - восстановить агрессивность. Замены мы сделали уже в конце второго тайма, хотели дать шанс свежим, молодым игрокам, которые могли бы внести что-то особенное в этот вечер.

Да, это не сработало, но они получили свой опыт, что также важно для нас, потому что мы продолжаем строить молодую команду. Что касается Жоэля, пришло время дать ему несколько минут после месяца тренировок с нами. Поэтому сегодня он начал привыкать к украинскому чемпионату.

– Как вы считаете, повлияет ли эта игра эмоционально или психологически на команду?

– Не думаю, что игроки будут испытывать из-за этого трудности. Они уже показали хороший футбол в предыдущих матчах. Мы вернемся домой, пересмотрим игру, каждый должен оценить свои действия, понять, что мог сделать лучше или что забыл сделать. И после этого будем готовиться к следующему матчу.