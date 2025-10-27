Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 21:14
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»

Тренер высказался о критике и последнем обстреле Киева

ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о критике команды и вспомнил ничейный обстрел Киева.

«Напоследок еще раз поздравляю болельщиков с победой. Хочу сказать, что мы так же расстроены результатами, которые у нас были. Мы воспринимаем конструктивную критику, но хейтить команду не нужно. Могу сказать от себя, что ребята также переживают, и при подготовке к сегодняшней игре нужно было психологически восстановить их. Мы должны, безусловно, понимать, что мы не можем отличать победы от поражений, и на каждую игру нужно настраиваться с максимальной ответственностью и настроем. Но мы все люди, и у нас бывают свои определенные моменты.

Поздравляю искренних болельщиков с победой. Была беспокойная ночь для Киева. Если не ошибаюсь, погибли три человека, около 33 получили травмы различной степени, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нам сейчас очень важно быть вместе, очень важно поддерживать друг друга на фоне этой войны, всех обстоятельств. Всем желаю побед как в малых, так и в больших делах. И, конечно, такой желанной нами всеми Победы», – сказал Шовковский.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Дмитрий Бандерас Источник: ФК Динамо Киев
