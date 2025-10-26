ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Форвард Динамо Андрей Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ.

Отличный ассист сделал Владислава Кабаев, и счет стал 3:0 в пользу Динамо.

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

