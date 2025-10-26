Украина. Премьер лига26 октября 2025, 18:43 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
679
1
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
Киевское Динамо провело зрелищный первый тайм в игре против Динамо
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Форвард Динамо Андрей Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ.
Отличный ассист сделал Владислава Кабаев, и счет стал 3:0 в пользу Динамо.
ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин
красиво дуже розкатали
