Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 18:43 | Обновлено 26 октября 2025, 18:48
679
1

Киевское Динамо провело зрелищный первый тайм в игре против Динамо

ФК Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Форвард Динамо Андрей Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ.

Отличный ассист сделал Владислава Кабаев, и счет стал 3:0 в пользу Динамо.

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

Фото

По теме:
Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
ВИДЕО. Суматоха в штрафной Кривбасса. Караваев удвоил перевес Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Андрей Ярмоленко Владислав Кабаев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Viktor Shuper
красиво дуже розкатали
