Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля
Англия
26 октября 2025, 08:09 | Обновлено 26 октября 2025, 08:15
390
0

Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля

Украинец покинул пол на 27-й минуте из-за травмы

26 октября 2025, 08:09 | Обновлено 26 октября 2025, 08:15
390
0
Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Ливерпулем».

Поединок проходил на «Комьюнити Стэдиум» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В интереснейшем матче на пять голов хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 29 минут, после чего был заменен из-за повреждения. результативными действиями хавбек не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.6 и 6.4 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек гостей Доминик Собослай, на счету которого один ассист и оценки 9.1 и 8.4 баллов.

По теме:
Сына Алекса Фергюсона уволили. Его называли «величайшим менеджером»
Рубен АМОРИМ: «Это для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда»
ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына
Егор Ярмолюк Брентфорд Брентфорд - Ливерпуль Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 25 октября 2025, 21:42 7
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем

Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 октября 2025, 06:47 23
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кризисные киевляне против команды, которая заслуженно выше их в таблице

Полтава – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2025, 07:00
Полтава – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25.10.2025, 15:00
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
24.10.2025, 09:09 7
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 28
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем