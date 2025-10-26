Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Ливерпулем».

Поединок проходил на «Комьюнити Стэдиум» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В интереснейшем матче на пять голов хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 29 минут, после чего был заменен из-за повреждения. результативными действиями хавбек не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.6 и 6.4 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек гостей Доминик Собослай, на счету которого один ассист и оценки 9.1 и 8.4 баллов.