Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я думаю, что это был фантастический день»
Португалия
26 октября 2025, 02:46 |
154
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я думаю, что это был фантастический день»

Жозе поблагодарил футболистов своего клуба за разгромную победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо поделился эмоциями после победы своей команды над Арокой (5:0) в девятом туре чемпионата Португалии.

«Это была хорошая победа. С первой минуты было ясно, что мы победим и победим хорошо. Настроение было хорошим. Мы быстро залечили рану после «Ньюкасла», хорошо работали последние несколько дней, хорошо подготовились к игре.

Мы начали стратегически хорошо, сильно, мы прессинговали, мы высоко отбирали мяч, мы не давали сопернику никаких шансов разыграться. Мы были амбициозными, в том смысле, что одного гола было недостаточно, двух голов было недостаточно, трех голов было недостаточно.

Хотя у нас была энергия поддерживать высокий темп, мы не дали «Ароке», хорошей команде, никаких шансов. Мы были слишком сильны для них.

Этот денек был историческим, он был умопомрачительным. Этот мировой рекорд стоит того, чего стоит [наибольшее количество голосов за президента клуба в истории], но мы говорим о лучших клубах мира. Реал Мадрид, Барселона, аргентинские гиганты... Бенфика не победила, Бенфика их разгромила. Я думаю, что все сделали то, что сделал я, то есть проголосовали за Бенфику, и я думаю, что это был фантастический день.

Затем команда «Б» выигрывает у Санта-Мария-да-Фейра (против «Фейренсе», – ред.), что всегда сложно. Я благодарю своих игроков, которые отправились, чтобы помочь команде «Б», они отправились с духом «Бенфики», помогая супермолодой команде, которая, очевидно, будет испытывать трудности во время чемпионата, но наши четверо игроков отправились туда, чтобы дать им силы, чтобы получить три очка. Потом именно мы завершили отличный день празднованием. Это были три очка благодаря хорошей игре, благодаря забитым голам. Это день, который запомнят болельщики Бенфики, – сказал Жозе.

По теме:
Бенфика – Арока – 5:0. Эффектная победа. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку
Арока Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
