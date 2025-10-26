Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хазем – Аль-Наср – 0:2. 950-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хазм
25.10.2025 21:00 – FT 0 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 октября 2025, 00:55 | Обновлено 26 октября 2025, 00:56
64
0

Аль-Хазем – Аль-Наср – 0:2. 950-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии

26 октября 2025, 00:55 | Обновлено 26 октября 2025, 00:56
64
0
Аль-Хазем – Аль-Наср – 0:2. 950-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

25 октября «Аль-Наср» провел матч против «Аль-Хазема» в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Со звёздным составом «Аль-Наср» без особых проблем разобрался с соперником на выезде, забив два мяча и сохранив свои ворота «сухими» – 2:0.

Автором второго гола стал легендарный Криштиану Роналду, который пополнил свою коллекцию забитых мячей: теперь на счету португальца 950 голов.

Кроме того, «Аль-Наср» продлил свою победную серию, которая тянется с августа 2025 года, до десяти матчей подряд.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур, 25 октября

«Аль-Хазем» – «Аль-Наср» – 0:2

Голы: Феликс, 25, Роналду, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Айман Яхья.
По теме:
Бенфика – Арока – 5:0. Эффектная победа. Видео голов и обзор матча
Хет-трик, сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Ароку
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хазем
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 1
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25 октября 2025, 15:00 129
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925

Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
Футбол | 26.10.2025, 01:36
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем