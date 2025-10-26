25 октября «Аль-Наср» провел матч против «Аль-Хазема» в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Со звёздным составом «Аль-Наср» без особых проблем разобрался с соперником на выезде, забив два мяча и сохранив свои ворота «сухими» – 2:0.

Автором второго гола стал легендарный Криштиану Роналду, который пополнил свою коллекцию забитых мячей: теперь на счету португальца 950 голов.

Кроме того, «Аль-Наср» продлил свою победную серию, которая тянется с августа 2025 года, до десяти матчей подряд.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур, 25 октября

«Аль-Хазем» – «Аль-Наср» – 0:2

Голы: Феликс, 25, Роналду, 88