Аль-Хазем – Аль-Наср – 0:2. 950-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии
25 октября «Аль-Наср» провел матч против «Аль-Хазема» в шестом туре чемпионата Саудовской Аравии.
Со звёздным составом «Аль-Наср» без особых проблем разобрался с соперником на выезде, забив два мяча и сохранив свои ворота «сухими» – 2:0.
Автором второго гола стал легендарный Криштиану Роналду, который пополнил свою коллекцию забитых мячей: теперь на счету португальца 950 голов.
Кроме того, «Аль-Наср» продлил свою победную серию, которая тянется с августа 2025 года, до десяти матчей подряд.
Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур, 25 октября
«Аль-Хазем» – «Аль-Наср» – 0:2
Голы: Феликс, 25, Роналду, 88
События матча
