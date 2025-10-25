Юрий КОПЫНА: «Команда хорошо подготовилась к этому матчу»

Украинский защитник «Руха» Юрий Копына прокомментировал нулевую ничью с «Карпатами» в матче девятого тура УПЛ:

– Считаю, что сегодня получилось настоящее львовское дерби: обе команды хотели победить, на поле было много борьбы и эмоций. Они, видимо, и помешали нам сыграть в тот футбол, который хочет демонстрировать «Рух», но это же касается и «Карпат».

На матче было много наших близких и родных. Гораздо приятнее играть при заполненных трибунах – это совсем другие ощущения. Игра закономерно завершилась вничью 0:0, хотя у нас был в конце момент, чтобы вырвать победу. Клайвера после матча мы поддержали и сказали, что ничего страшного не случилось, ведь каждый мог оказаться на его месте. Такие промахи являются частью игры.

Соперник нас не удивил – мы знали, как будут играть «Карпаты». Команда хорошо подготовилась к этому матчу и не дала оппонентам создать по-настоящему опасных моментов у наших ворот. Что касается эмоций в конце матча, то каждая команда пыталась заступиться за своего игрока, такие эпизоды бывают в напряженных играх.

Впереди у нас кубковый матч с ЛНЗ. Думаю, нам хватит времени на восстановление и мы серьезно подготовимся к этому поединку. Хочется отдать черкасцам долг за поражение в чемпионате, поэтому мы верим, что можем победить.