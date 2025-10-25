С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Бенфика – Арока

Главные тренеры «Бенфики» и «Ароки» – Жозе Моуриньо и Васко Сеабра – определились со стартовыми составами на матч чемпионата Португалии.

Поединок девятого тура между «Бенфикой» и «Арокой» примет «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе хозяев поля выйдет сразу два украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

С 18 очками после восьми туров «Бенфика» идет на четвертом месте. У «Ароки» за аналогичное количество матчей всего девять баллов, команда занимает 12-ю позицию.

Стартовые составы на матч Бенфика – Арока: