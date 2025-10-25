Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Бенфика – Арока
Португалия
25 октября 2025, 21:52 |
149
0

С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Бенфика – Арока

Матч девятого тура чемпионата Португалии состоится 25 октября в 22:30 по Киеву

25 октября 2025, 21:52 |
149
0
С украинцами. Обнародованы стартовые составы на матч Бенфика – Арока
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Главные тренеры «Бенфики» и «Ароки» – Жозе Моуриньо и Васко Сеабра – определились со стартовыми составами на матч чемпионата Португалии.

Поединок девятого тура между «Бенфикой» и «Арокой» примет «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе хозяев поля выйдет сразу два украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

С 18 очками после восьми туров «Бенфика» идет на четвертом месте. У «Ароки» за аналогичное количество матчей всего девять баллов, команда занимает 12-ю позицию.

Стартовые составы на матч Бенфика – Арока:

По теме:
Трубин повторил украинский рекорд по матчам в чемпионате Португалии
Бенфика – Арока. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Бенфика – Арока. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Арока Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Футбол | 25 октября 2025, 16:11 99
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Футбол | 25 октября 2025, 22:35 0
Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ

Егор Ярмолюк не смог продолжить матч с «Ливерпулем»

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25.10.2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 21
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 28
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем