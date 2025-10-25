10-й тур чемпионата Украины по футболу в воскресенье продолжится матчем между Полтавой и Колосом.

Полтава по итогам девяти встреч набрала четыре очка и занимает последнее место в таблице. У Колоса 14 пунктов и 7-я позиция.

Матч начнется в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Полтава – Колос. Начало в 13:00