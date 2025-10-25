26.10.2025 13:00 - : -
Полтава – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
10-й тур чемпионата Украины по футболу в воскресенье продолжится матчем между Полтавой и Колосом.
Полтава по итогам девяти встреч набрала четыре очка и занимает последнее место в таблице. У Колоса 14 пунктов и 7-я позиция.
Матч начнется в 13:00.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
Полтава – Колос. Начало в 13:00
