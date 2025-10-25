Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
26.10.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 18:54 | Обновлено 25 октября 2025, 19:02
59
0

Полтава – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

ФК Полтава

10-й тур чемпионата Украины по футболу в воскресенье продолжится матчем между Полтавой и Колосом.

Полтава по итогам девяти встреч набрала четыре очка и занимает последнее место в таблице. У Колоса 14 пунктов и 7-я позиция.

Матч начнется в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Полтава – Колос. Начало в 13:00

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Полтава Колос Ковалевка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
