Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93.

В 8-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде победила Боруссию из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 13 матчей во всех турнирах.

Это стало новым рекордом для команд Бундеслиги, а если учитывать топ-5 европейских чемпионатов, то только Милан сезона 1992/93 имел подобную победную серию (13).

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (13 матчей)