Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 13 побед подряд во всех турнирах
Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93.
В 8-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде победила Боруссию из Менхенгладбаха со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 13 матчей во всех турнирах.
Это стало новым рекордом для команд Бундеслиги, а если учитывать топ-5 европейских чемпионатов, то только Милан сезона 1992/93 имел подобную победную серию (13).
Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (13 матчей)
- Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
- Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, ХоффенХайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
