  Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93
25 октября 2025, 18:51
Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93

Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 13 побед подряд во всех турнирах

Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария повторила достижение Милана сезона 1992/93.

В 8-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде победила Боруссию из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 13 матчей во всех турнирах.

Это стало новым рекордом для команд Бундеслиги, а если учитывать топ-5 европейских чемпионатов, то только Милан сезона 1992/93 имел подобную победную серию (13).

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (13 матчей)

  • Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
  • Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, ХоффенХайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
