Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 в Цзюцзяне. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 112) заявилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китая Чжен Ушуан (WTA 304), которая получила wild card. Ранее Стародубцева никогда не играла с Чжен.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соревнования в Цзюцзяне пройдут с 27 октября по 2 ноября. Действующей чемпионкой является Виктория Голубич (Швейцария, WTA 55), которая приехала защищать трофей и посеяна под вторым номером. Первой ракеткой турнира является Энн Ли (США, WTA 44).

Последним турниром Стародубцевой был пятисотник в Токио, где в первом раунде квалификации она уступила Еве Лис.