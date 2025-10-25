Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 в Цзюцзяне. Известна соперница
Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 в Цзюцзяне. Известна соперница

В первом раунде основной сетки Юлия поборется против Чжен Ушуан

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 112) заявилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китая Чжен Ушуан (WTA 304), которая получила wild card. Ранее Стародубцева никогда не играла с Чжен.

Соревнования в Цзюцзяне пройдут с 27 октября по 2 ноября. Действующей чемпионкой является Виктория Голубич (Швейцария, WTA 55), которая приехала защищать трофей и посеяна под вторым номером. Первой ракеткой турнира является Энн Ли (США, WTA 44).

Последним турниром Стародубцевой был пятисотник в Токио, где в первом раунде квалификации она уступила Еве Лис.

Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
