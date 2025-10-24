Джилардино на тренерском мостике Пизы упустил победу над родным Миланом

В матче 8-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью с «Пизой» (2:2).

На 7-й минуте счет открыл Рафаэл Леау. Однако в начале второго тайма «Пиза» сравняла счет. Хуан Куадрадо реализовал пенальти на 60-й минуте.

Позже гости под руководством Альберто Джилардино, экс-игрока Милана, даже вышли вперед, когда Мбала Нзола точно завершил атаку.

Но в компенсированное время «Милан» спасся, Закари Атекаме на 90+3-й минуте отправил мяч в ворота после передачи Луки Модрича.

Милан лидирует в чемпионате (17 очков), а Пиза остается в зоне вылета (4 пункта).

Серия А. 8-й тур, 24 октября 2025

Милан – Пиза – 2:2

Голы: Леау, 7, Атекаме, 90+3 – Куадрадо, 60 (пен), Нзола, 86

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Милан 8 5 2 1 13 - 6 28.10.25 21:45 Аталанта - Милан 24.10.25 Милан 2:2 Пиза 19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина 05.10.25 Ювентус 0:0 Милан 28.09.25 Милан 2:1 Наполи 20.09.25 Удинезе 0:3 Милан 17 2 Интер Милан 7 5 0 2 18 - 8 25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан 18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан 04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе 27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан 21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло 13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан 15 3 Наполи 7 5 0 2 12 - 7 25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан 18.10.25 Торино 1:0 Наполи 05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа 28.09.25 Милан 2:1 Наполи 22.09.25 Наполи 3:2 Пиза 13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи 15 4 Рома 7 5 0 2 7 - 3 26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома 18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан 05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома 28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона 21.09.25 Лацио 0:1 Рома 14.09.25 Рома 0:1 Торино 15 5 Болонья 7 4 1 2 11 - 5 26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья 19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья 05.10.25 Болонья 4:0 Пиза 28.09.25 Лечче 2:2 Болонья 20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа 14.09.25 Милан 1:0 Болонья 13 6 Комо 7 3 3 1 9 - 5 25.10.25 16:00 Парма - Комо 19.10.25 Комо 2:0 Ювентус 04.10.25 Аталанта 1:1 Комо 27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе 21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо 15.09.25 Комо 1:1 Дженоа 12 7 Ювентус 7 3 3 1 9 - 7 26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус 19.10.25 Комо 2:0 Ювентус 05.10.25 Ювентус 0:0 Милан 27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта 20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус 13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан 12 8 Аталанта 7 2 5 0 11 - 5 25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта 19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио 04.10.25 Аталанта 1:1 Комо 27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта 21.09.25 Торино 0:3 Аталанта 14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче 11 9 Сассуоло 7 3 1 3 8 - 8 26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома 18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло 03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло 28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе 21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло 14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио 10 10 Кремонезе 7 2 4 1 8 - 9 25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта 20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе 04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе 27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе 21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма 15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе 10 11 Удинезе 7 2 3 2 7 - 10 25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче 20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе 05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри 28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе 20.09.25 Удинезе 0:3 Милан 14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе 9 12 Лацио 7 2 2 3 10 - 7 26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус 19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио 04.10.25 Лацио 3:3 Торино 29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио 21.09.25 Лацио 0:1 Рома 14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио 8 13 Кальяри 7 2 2 3 6 - 8 26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри 19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья 05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри 27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан 19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри 13.09.25 Кальяри 2:0 Парма 8 14 Торино 7 2 2 3 6 - 13 26.10.25 13:30 Торино - Дженоа 18.10.25 Торино 1:0 Наполи 04.10.25 Лацио 3:3 Торино 29.09.25 Парма 2:1 Торино 21.09.25 Торино 0:3 Аталанта 14.09.25 Рома 0:1 Торино 8 15 Парма 7 1 3 3 3 - 7 25.10.25 16:00 Парма - Комо 19.10.25 Дженоа 0:0 Парма 04.10.25 Парма 0:1 Лечче 29.09.25 Парма 2:1 Торино 21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма 13.09.25 Кальяри 2:0 Парма 6 16 Лечче 7 1 3 3 5 - 10 25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче 18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло 04.10.25 Парма 0:1 Лечче 28.09.25 Лечче 2:2 Болонья 19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри 14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче 6 17 Эллас Верона 7 0 4 3 2 - 9 26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри 18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона 03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло 28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона 20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус 15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе 4 18 Пиза 8 0 4 4 5 - 12 30.10.25 21:45 Пиза - Лацио 24.10.25 Милан 2:2 Пиза 18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона 05.10.25 Болонья 4:0 Пиза 28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина 22.09.25 Наполи 3:2 Пиза 4 19 Фиорентина 7 0 3 4 5 - 10 26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья 19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина 05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома 28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина 21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо 13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи 3 20 Дженоа 7 0 3 4 3 - 9 26.10.25 13:30 Торино - Дженоа 19.10.25 Дженоа 0:0 Парма 05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа 29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио 20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа 15.09.25 Комо 1:1 Дженоа 3 Полная таблица

