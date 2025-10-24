Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Милан
24.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Пиза
Италия
24 октября 2025, 23:59 | Обновлено 25 октября 2025, 01:24
Джилардино на тренерском мостике Пизы упустил победу над родным Миланом

Россонери сравняли счет на 90+3 минуте с ассистом Луки Модрича

Джилардино на тренерском мостике Пизы упустил победу над родным Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

В матче 8-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью с «Пизой» (2:2).

На 7-й минуте счет открыл Рафаэл Леау. Однако в начале второго тайма «Пиза» сравняла счет. Хуан Куадрадо реализовал пенальти на 60-й минуте.

Позже гости под руководством Альберто Джилардино, экс-игрока Милана, даже вышли вперед, когда Мбала Нзола точно завершил атаку.

Но в компенсированное время «Милан» спасся, Закари Атекаме на 90+3-й минуте отправил мяч в ворота после передачи Луки Модрича.

Милан лидирует в чемпионате (17 очков), а Пиза остается в зоне вылета (4 пункта).

Серия А. 8-й тур, 24 октября 2025

Милан – Пиза – 2:2

Голы: Леау, 7, Атекаме, 90+3 – Куадрадо, 60 (пен), Нзола, 86

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Милан 8 5 2 1 13 - 6 28.10.25 21:45 Аталанта - Милан24.10.25 Милан 2:2 Пиза19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Ювентус 0:0 Милан28.09.25 Милан 2:1 Наполи20.09.25 Удинезе 0:3 Милан 17
2 Интер Милан 7 5 0 2 18 - 8 25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан 15
3 Наполи 7 5 0 2 12 - 7 25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан18.10.25 Торино 1:0 Наполи05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа28.09.25 Милан 2:1 Наполи22.09.25 Наполи 3:2 Пиза13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи 15
4 Рома 7 5 0 2 7 - 3 26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Рома 0:1 Торино 15
5 Болонья 7 4 1 2 11 - 5 26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Лечче 2:2 Болонья20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа14.09.25 Милан 1:0 Болонья 13
6 Комо 7 3 3 1 9 - 5 25.10.25 16:00 Парма - Комо19.10.25 Комо 2:0 Ювентус04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо15.09.25 Комо 1:1 Дженоа 12
7 Ювентус 7 3 3 1 9 - 7 26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус19.10.25 Комо 2:0 Ювентус05.10.25 Ювентус 0:0 Милан27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан 12
8 Аталанта 7 2 5 0 11 - 5 25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче 11
9 Сассуоло 7 3 1 3 8 - 8 26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио 10
10 Кремонезе 7 2 4 1 8 - 9 25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе 10
11 Удинезе 7 2 3 2 7 - 10 25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе20.09.25 Удинезе 0:3 Милан14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе 9
12 Лацио 7 2 2 3 10 - 7 26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио 8
13 Кальяри 7 2 2 3 6 - 8 26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри13.09.25 Кальяри 2:0 Парма 8
14 Торино 7 2 2 3 6 - 13 26.10.25 13:30 Торино - Дженоа18.10.25 Торино 1:0 Наполи04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Рома 0:1 Торино 8
15 Парма 7 1 3 3 3 - 7 25.10.25 16:00 Парма - Комо19.10.25 Дженоа 0:0 Парма04.10.25 Парма 0:1 Лечче29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма13.09.25 Кальяри 2:0 Парма 6
16 Лечче 7 1 3 3 5 - 10 25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло04.10.25 Парма 0:1 Лечче28.09.25 Лечче 2:2 Болонья19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче 6
17 Эллас Верона 7 0 4 3 2 - 9 26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе 4
18 Пиза 8 0 4 4 5 - 12 30.10.25 21:45 Пиза - Лацио24.10.25 Милан 2:2 Пиза18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина22.09.25 Наполи 3:2 Пиза 4
19 Фиорентина 7 0 3 4 5 - 10 26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи 3
20 Дженоа 7 0 3 4 3 - 9 26.10.25 13:30 Торино - Дженоа19.10.25 Дженоа 0:0 Парма05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа15.09.25 Комо 1:1 Дженоа 3
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Zachary Athekame (Милан), асcист Лука Модрич.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Пиза), асcист Эбенезер Акинсанмиро.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Куадрадо (Пиза).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан), асcист Самуэле Риччи.
Милан Пиза Альберто Джилардино чемпионат Италии по футболу Серия A Лука Модрич Рафаэл Леау М’Бала Нзола Хуан Куадрадо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
