Джилардино на тренерском мостике Пизы упустил победу над родным Миланом
Россонери сравняли счет на 90+3 минуте с ассистом Луки Модрича
В матче 8-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью с «Пизой» (2:2).
На 7-й минуте счет открыл Рафаэл Леау. Однако в начале второго тайма «Пиза» сравняла счет. Хуан Куадрадо реализовал пенальти на 60-й минуте.
Позже гости под руководством Альберто Джилардино, экс-игрока Милана, даже вышли вперед, когда Мбала Нзола точно завершил атаку.
Но в компенсированное время «Милан» спасся, Закари Атекаме на 90+3-й минуте отправил мяч в ворота после передачи Луки Модрича.
Милан лидирует в чемпионате (17 очков), а Пиза остается в зоне вылета (4 пункта).
Серия А. 8-й тур, 24 октября 2025
Милан – Пиза – 2:2
Голы: Леау, 7, Атекаме, 90+3 – Куадрадо, 60 (пен), Нзола, 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Милан
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|28.10.25 21:45 Аталанта - Милан24.10.25 Милан 2:2 Пиза19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Ювентус 0:0 Милан28.09.25 Милан 2:1 Наполи20.09.25 Удинезе 0:3 Милан
|17
|2
|Интер Милан
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан
|15
|3
|Наполи
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|25.10.25 19:00 Наполи - Интер Милан18.10.25 Торино 1:0 Наполи05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа28.09.25 Милан 2:1 Наполи22.09.25 Наполи 3:2 Пиза13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи
|15
|4
|Рома
|7
|5
|0
|2
|7 - 3
|26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Рома 0:1 Торино
|15
|5
|Болонья
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Лечче 2:2 Болонья20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа14.09.25 Милан 1:0 Болонья
|13
|6
|Комо
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|25.10.25 16:00 Парма - Комо19.10.25 Комо 2:0 Ювентус04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо15.09.25 Комо 1:1 Дженоа
|12
|7
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус19.10.25 Комо 2:0 Ювентус05.10.25 Ювентус 0:0 Милан27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус13.09.25 Ювентус 4:3 Интер Милан
|12
|8
|Аталанта
|7
|2
|5
|0
|11 - 5
|25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Аталанта 1:1 Комо27.09.25 Ювентус 1:1 Аталанта21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче
|11
|9
|Сассуоло
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|26.10.25 16:00 Сассуоло - Рома18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе21.09.25 Интер Милан 2:1 Сассуоло14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио
|10
|10
|Кремонезе
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|25.10.25 21:45 Кремонезе - Аталанта20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе27.09.25 Комо 1:1 Кремонезе21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе
|10
|11
|Удинезе
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри28.09.25 Сассуоло 3:1 Удинезе20.09.25 Удинезе 0:3 Милан14.09.25 Пиза 0:1 Удинезе
|9
|12
|Лацио
|7
|2
|2
|3
|10 - 7
|26.10.25 21:45 Лацио - Ювентус19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио21.09.25 Лацио 0:1 Рома14.09.25 Сассуоло 1:0 Лацио
|8
|13
|Кальяри
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри27.09.25 Кальяри 0:2 Интер Милан19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри13.09.25 Кальяри 2:0 Парма
|8
|14
|Торино
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|26.10.25 13:30 Торино - Дженоа18.10.25 Торино 1:0 Наполи04.10.25 Лацио 3:3 Торино29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Торино 0:3 Аталанта14.09.25 Рома 0:1 Торино
|8
|15
|Парма
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|25.10.25 16:00 Парма - Комо19.10.25 Дженоа 0:0 Парма04.10.25 Парма 0:1 Лечче29.09.25 Парма 2:1 Торино21.09.25 Кремонезе 0:0 Парма13.09.25 Кальяри 2:0 Парма
|6
|16
|Лечче
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|25.10.25 16:00 Удинезе - Лечче18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло04.10.25 Парма 0:1 Лечче28.09.25 Лечче 2:2 Болонья19.09.25 Лечче 1:2 Кальяри14.09.25 Аталанта 4:1 Лечче
|6
|17
|Эллас Верона
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|26.10.25 16:00 Эллас Верона - Кальяри18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло28.09.25 Рома 2:0 Эллас Верона20.09.25 Эллас Верона 1:1 Ювентус15.09.25 Эллас Верона 0:0 Кремонезе
|4
|18
|Пиза
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|30.10.25 21:45 Пиза - Лацио24.10.25 Милан 2:2 Пиза18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона05.10.25 Болонья 4:0 Пиза28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина22.09.25 Наполи 3:2 Пиза
|4
|19
|Фиорентина
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|26.10.25 19:00 Фиорентина - Болонья19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома28.09.25 Пиза 0:0 Фиорентина21.09.25 Фиорентина 1:2 Комо13.09.25 Фиорентина 1:3 Наполи
|3
|20
|Дженоа
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|26.10.25 13:30 Торино - Дженоа19.10.25 Дженоа 0:0 Парма05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа29.09.25 Дженоа 0:3 Лацио20.09.25 Болонья 2:1 Дженоа15.09.25 Комо 1:1 Дженоа
|3
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Богданов считает, что пора менять тренера
Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»