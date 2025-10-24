«Скучная и неинтересная игра». Леоненко – о матче Шахтера с Легией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 19:18 | Обновлено 24 октября 2025, 19:36
Эксперт прокомментировал поражение «горняков» в матче Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский эксперт Виктор Леоненко высказался о поражении «Шахтера» от «Легии» в Лиге конференций:

– Виктор Евгеньевич, начнем с «Шахтера». Что скажете о матче с «Легией»?

– Если сказать мягко, обе команды играли очень грустно и скучно. Но концовка была за местными, хотя они ничего в принципе и не создали. Вспоминается только удар головой игрока «Легии», когда в штрафной была свеча. Фесюн хоть в этом моменте вспомнил, что он вратарь. Всю игру его трясло. Это сказывалось на защитниках.

Мне вообще казалось, что я смотрю экстра-тайм, причем с первых минут. Я имею в виду, что пешком ходили. Это меня удивляет. Если Туран гонял на сборах ребят, то они должны и в раздевалке бегать.

Я так понял, Шахтер поздравил не только Палкина, но и Кучера. Молодцы, ребята!

Также мне понравился тренер «Легии», который переиграл Турана. Такое ощущение, что это не Эдвард Йорданеску, а Алек Болдуин. Внешне на него очень похож.

Подводя итог, скажу: это была самая скучная и неинтересная игра, потому что против «Шахтера» играла также беззубая команда, они всю игру в воду забегали. Даже и не скажешь, что это еврокубки. Одним футболистам, наверное, не грустно. Для них главное кассу не пропустить, имею в виду зарплату.

Шахтер Донецк Арда Туран Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия Кирилл Фесюн Виктор Леоненко
Даниил Кирияка Источник: Спорт-Экспресс Украина
