Названы стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей
24 октября в 18:00 пройдет поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги
24 октября в 18:00 пройдет поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Верес будет принимать луганскую Зарю на домашней арене Авангард в Ровно.
Верес занимает 12-е место с 9 очками, а Заря находится на 9-й позиции с 12 очками.
Обслуживать игру будет главный судья Олег Когут из Тернополя.
Стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей
