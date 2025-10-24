Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 17:46 |
163
0

Названы стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей

24 октября в 18:00 пройдет поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

24 октября 2025, 17:46 |
163
0
Названы стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей
ФК Верес

24 октября в 18:00 пройдет поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Верес будет принимать луганскую Зарю на домашней арене Авангард в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес занимает 12-е место с 9 очками, а Заря находится на 9-й позиции с 12 очками.

Обслуживать игру будет главный судья Олег Когут из Тернополя.

Стартовые составы на матч УПЛ между Вересом и Зарей

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»
Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор
НАГОРНЯК: «Мы могли закрыть игру еще в первом тайме»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24 октября 2025, 10:12 14
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

Украинец может покинуть парижский клуб

Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Футзал | 24 октября 2025, 12:52 13
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026

Соперниками сине-желтых в группе будут Литва, Чехия и Армения

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Футбол | 24.10.2025, 18:55
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 241
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 12
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем